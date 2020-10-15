В Украине до конца 2020 года от Covid-19 могут умереть около 20 тысяч человек. Такой сценарий возможен, если не ввести карантины в зонах активного распространения коронавируса.



Об этом стало известно благодаря результатам моделирования Киевской школы экономики.



Так, согласно прогнозу, Украина двигается к одному из худших сценариев пандемии. Страна отклонилась от ранее прогнозируемого желтого сценария и по состоянию на 15 октября, из-за Covid-19 умерло уже более 5 тысяч человек.

"По четырем основным показателям оценки ситуации с Covid-19, Украина - среди стран с наиболее сложным положением. Украина на седьмом месте по количеству новых случаев заболевания коронавируса. По показателю смертности - четвертая. По тестированию и выявлению больных Covid-19 Украина - на последнем месте в Европе. Похожая ситуация в Чехии, где власть ввела жесткий карантин: закрыты школы и детсады, запрещены массовые мероприятия ", - говорит Павел Ковтонюк, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.







Напомним, что Кабмин продлевает карантин до начала 2021 года.



Также "Страна" писала, что Минздрав показал статистику распространения Covid-19 по регионам Украины.