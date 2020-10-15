Обвиняемые в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Владислав Мангер и Алексей Левин решением Киевского апелляционного суда останутся в СИЗО. Об этом сообщается на сайте суда.

Уточняется, что 15 октября коллегия судей рассмотрела апелляционные жалобы Мангера и Левина на решение Днепровского райсуда об избрании обвиняемым меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей до 18 октября.

"По результатам апелляционного рассмотрения... определение Днепровского райсуда оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты, поданные в интересах обвиняемых - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что в суде по делу Гандзюк допросили нападавшего, которому Екатерина сама собирала деньги на протезы.

Также мы сообщали, что подозреваемый по делу Гандзюк в суде назвал заказчика ее убийства.