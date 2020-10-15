В футбольном клубе "Александрия" у 27 человек среди игроков и персонала обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает Тribuna.com.

Результаты ПЦР-тестов в ФК получили 13 октября. Имена заразившихся игроков и персонала клуба не уточняются.

15 инфицированных находятся на самоизоляции по месту жительства родителей, за 11 наблюдают семейные врачи Александрии, за 1 – районная больница. У всех нормальная температура, других симптомов болезни тоже нет.

Напомним, 15 октября в Украине число зараженных Covid-19 выросло на 5 062 человека.

Также мы писали о том, что сегодня Украину заново поделят на карантинные зоны. В "красную" должно попасть новые населенные пункты, так как Кабмин изменил критерии зонирования.