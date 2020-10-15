Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует парламенту принять в первом чтении и в целом законопроект, которым предлагается предоставить отсрочку от призыва на срочную военную службу сотрудникам ГСЧС.

Соответствующее решение было принято в ходе онлайн-заседания комитета в четверг, 15 октября.

Согласно проекту закона №3689 "О внесении изменений в статью 17 закона "О воинской обязанности и военной службе", предлагается включить представителей рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в перечень лиц, которые получают отсрочку от призыва.

Кроме того, комитет рекомендовал Раде внести изменения в статью 2 закона "О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины" №3403, которые призваны урегулировать вопрос передачи боеприпасов Вооруженных сил Украины, подлежащих утилизации, заведениям физической культуры и спорта, в структуре которых есть отделения по пулевой стрельбе и/или биатлону.

Напомним, сейчас продолжается осенняя призывная кампания в Украине, в ходе которой к срочной воинской службе должны привлечь 13 570 украинцев.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак допустил отмену призыва в армию в стране, однако подчеркнул, что на принятие этого решения может уйти не один год.