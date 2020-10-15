В связи с распространением коронавируса в Лондоне с субботы, 17 октября, вступает в силу новое карантинное ограничение - запрещается встречаться в закрытых помещениях (в частности, ходить в гости), собираться на улице более чем вшестером, а также ездить по городу или стране, если это не касается жизненно важного дела. Также в качестве средства передвижения рекомендуют велосипеды и самокаты. Об этом рассказал министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, передает Yorkshire Evening Post.

Уточняется, что согласно введенной британскими властями трехуровневой системе ограничений, Лондон находится уже на втором из них. Поэтому в столице ужесточают карантинные меры.

По последним данным, в Великобритании Covid-19 подтвержден у 657 тысяч человек, 43 тысячи заболевших умерли.

Ранее "Страна" писала о том, что в Париже вводят комендантский час из-за коронавируса. В Германии, Португалии и Нидерландах ужесточают карантин.

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