История с "5 вопросами Зеленского" продолжается. Речь об опросе населения по пяти важным темам в день местных выборов 25 октября. Этот проект анонсировали на Банковой несколько дней назад.

Сегодня президент опубликовал свой второй вопрос. Третьего нужно было ждать завтра - но интрига оказалась сломанной. В Сеть попали остальные темы квазиреферендума, который затеяли в Офисе президента.

На Банковой "Стране" новые вопросы подтвердили. Разбирались, в чем их реальный смысл.

О чем три новых вопроса

Напомним, что две первых темы всеукраинского опроса озвучил сам президент.

Речь шла о том, нужно ли давать пожизненное за топ-коррупцию. И вводить ли на Донбассе свободную экономическую зону.

Мы детально анализировали оба вопроса в материалах "Вы сначала хоть кого-то посадите" и "Заменитель темы мира".

А сегодня в Сети опубликовали все остальные темы опроса. Три последних звучат так:

Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?



Поддерживаете ли вы легализацию канабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелых больных?



Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной ценности?

Аутентичность списка подтвердил "Стране" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Но уточнил, что их еще могут изменить.

Тем не менее разберем эти вопросы.

Секвестр и лигалайз

Темы сокращения депутатского корпуса до 300 человек и легализации медицинской марихуаны - это достаточно старая "фишка" партии президента.

Зимой законопроект о депутатах уже прошел первое чтение в Раде. Автором документа является сам Зеленский. То есть процесс уже начат без всякого опроса. И вынесение его на всенародное обсуждение - попытка поймать "хайп" на популистской инициативе и ничего более.

Что же до легализации медицинской марихуаны - то этот законопроект активно лоббируется "соросятами" и даже вносился грантовыми организациями через лояльных депутатов в Раду прошлого созыва.

Сам Зеленский говорил, что не исключает легализацию сугубо в медицинских целях. "Медицинская марихуана, я считаю, - это нормально, в капельках она продается... Я за легалайз капелек - да", - говорил будущий президент в апреле 2019 года.

Это еще одна тема, которая, как считают у Зе, сможет привести на выборы молодежь, которая более склонна голосовать за "Слугу народа". При этом опять-таки видна непоследовательность Банковой. Например, игорный бизнес власти легализовали без всяких опросов населения. Видимо, понимая, что широкого одобрения инициатива не встретит (как и, кстати, легализация проституции, к которой недавно призвала Нацполиция).

Понятно, что так же могли бы поступить и с медициниским каннабисом, но решили дополнительно "хайпануть" на этой теме во время выборов и попытаться повысить явку своих потенциальных сторонников.

В общем, оба вопроса - это сугубо пиар "слуг народа" накануне голосования.

А вот с последней темой опроса - о Будапештском меморандуме - не все так просто.

Что такое Будапештский меморандум?

Будапештский меморандум был подписан в декабре 1994 года лидерами четырех стран - Украины, России, Великобритании и США. Подписи поставили Леонид Кучма, Борис Ельцин, Джон Мэйджор и Билл Клинтон соответственно.

Суть меморандума - Украина отказывается от ядерного оружия. Три остальные страны-подписать взамен обязуются:

- уважать суверенитет Украины,

- воздерживаться от посягательств силой на территорию Украины,

- не применять против Украины никакие свои вооружения,

- воздерживаться от экономического давления, которое бы угрожало суверенитету Украины,

- если Украина станет жертвой агрессии с применением ядерного оружия - добиваться от Совбеза ООН оказания помощи стране,

- консультироваться вчетвером в случае, если обязательства не будут соблюдаться.



По итогам подписания Будапештского меморандума Верховная Рада приняла закон, после чего он вступил в законную силу.

От СССР Украина получила в наследство 176 межконтинентальных баллистических и около 2500 тактических ракет. Как результат, по мощности страна была третьей в мире ядерной державой, уступая двум государствам - США и России.

Зачем Украина подписала этот меморандум? Как считается, Киев вынудили поставить свою подпись и потерять статус ядерной державы путем давление со стороны России, Европы и США. По некоторым данным, Запад угрожал Украине блокадой в случае отказа подписывать меморандум.

Вплоть до 2014 году Будапештский меморандум не всплывал в информационном поле. О нем вспомнили после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. Украина обвинила Россию в том, что Москва как один из подписантов нарушила данный документ. В Кремле же это опровергали с аргументами: на полуострове референдум был добровольным, в "ЛДНР" Россия не является стороной конфликта - он внутренний украинский.

Леонид Кучма после 2014 года много раз говорил, что подписание Будапештского меморандума было ошибкой. И что он не мог предположить, что страны "обманут" Украину и не будут соблюдать договор. Причем, речь шла не только о России, а и двух других - США и Великобритании. Они, по логике Кучмы, должны были вмешаться после аннексии Крыма и начала войны на востоке.

За активизацию Будапештского меморандума в Украине ратовали многие представители "партии войны", которые не хотели соблюдать Минские соглашения.

Время от времени о меморандуме вспоминал и Владимир Зеленский.

Перед выборами в качестве одного из обещаний он заявил: "Мы должны завоевать мир для Украины. Перед гарантами Будапештского меморандума и партнерами по ЕС мы будем ставить вопрос поддержки Украины в стремлении завершить войну, вернуть временно оккупированные территории и заставить агрессора возместить нанесенный ущерб. Сдача национальных интересов и территорий не может быть предметом никаких переговоров".

Почему о нем вспомнили сейчас?

Итак, формулировка в опроснике Зеленского на данный момент такова:

"Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, прописанных в Булапеште, для обеспечения и восстановления территориальной целостности?"

Как можно использовать гарантии безопасности, которые давали Украине другие страны? Ответ один - только обратившись к ним за военной помощью.

"Напомним, что согласно будапештскому меморандум ядерные державы (Россия, Великобритания и США) гарантировали суверенитет и территориальную целостность Украины в обмен на отказ нашей страны от ядерного оружия.

И формулировка вопроса предполагает, что у украинцев хотят на самом деле спросить - поддерживаете ли вы официальное обращение Украины к США и Великобритании с просьбой о предоставлении помощи (включая помощь их вооруженных сил) для восстановления территориальной целостности Украины. То есть - для отвоевания Крыма и Донбасса", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Ведущая блога "Ясно.Понятно" Олеся Медведева написала, что опрос - это завуалированная просьба к США и Британии о военной помощи. И попытка легализовать уже не марихуану, а участие Украины в возможных военных действиях.

"Вопрос про Будапештский меморандум можно было бы воспринять как и все остальные – пустой пиар перед выборами.

Вопросом по Донбассу мы типа привлечем избирателей Донецкой и Луганской областей и вообще сторонников мира. А вопросом по Будапештскому меморандуму – сторонников партии войны. Мол смотрите, мы хотим попросить военной помощи США и Британии в деле возвращения Крыма и Донбасса. Смотрите какой Зеля крутой патриот. Ястреб круче Порошенко.

То есть как бы чисто пиар. Тем более, что в самом Меморандуме не предусмотрено права Украины обращаться к странам-гарантам за подобной помощью.

Но есть нюанс. По сути это завуалированная просьба к США и Британии о, в том числе, военной помощи с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности.

И тут стоит вспомнить, что происходило вокруг Украины в последнее время. Помните про учения НАТО, про полеты авиации США около границ с Крымом?

А недавно Зеленский ездил в Британию. Где как он сам признался встречался с руководителем британской разведки Ми-6. И обсуждал тему "защиты суверенитета и территориальной целостности Украины".

То есть, слишком много появляется свидетельств того, что Украину пытаются втянуть в какую-то очень серьезную военную историю как части глобального противостояния Запада и России.

И опрос Зеленского, с вопросом про Будапештский меморандум, несмотря на всю его потешность, глупость и предвыборность, может в этой военной истории сыграть далеко не последнюю роль. Став в нужный момент оправданием для вполне конкретных действий украинских властей.

И не исключено, что ради этого одного вопроса вся история на самом деле и затевалась.

Такое вот приглашение к войне".

По мнению журналиста Юрия Ткачева, опрос Зеленского затевался именно ради этого последнего пункта. И может потом использоваться, как основание для размещения американских и британских баз на территории Украины.

"В целом же все сходятся во мнении, что последний опрос Зеленского затевается ради последнего пункта, про Будапештский меморандум. Сформулировано оно фиг пойми как, но ясно что это про США и Великобританию как гарантов территориальной целостности.

Думаю, что это будет использовано потом как основание для размещения американских и британских баз на территории Украины. Британцев, в частности, сильно интересует база на Азовском море, куда у них нет доступа.

А американцы, безусловно, будут рады разместить пусковые установки крылатых ракет малой дальности с ядерными боеголовками в Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях, сохранив подлётное время до объектов на юге России до нескольких минут и делая эти ракеты принципиально неуловимыми системами ПРО" - написал Юрий Ткачев.

Смысл опроса, который хочет провести Зеленский, комментирует главный редактор "Страны" Игорь Гужва на своей странице в ФБ.

"Вопрос о коррупции – попытка вновь пропиариться на теме посадок, в надежде, что это на кого-то ещё подействует.

Вопрос о марихуане – попытка завлечь на выборы молодежь в надежде, что молодёжь по такому случаю проголосует за "слуг".

Вопрос о роспуске Рады – попытка сыграть на нелюбви народа к парламенту, в надежде, что депутатов народ не любит ещё больше, чем президента.

Вопрос по Донбассу – попытка пропиариться среди избирателей Донбасса и сторонников мира в надежде, что СЭЗ заменит им тему прекращения войны.

Вопрос по Будапештскому меморандуму – попытка пропиариться среди сторонников партии войны.

Из всех вопросов только последний выходит за рамки чисто пиаровского хода и может иметь последствия. Потому что создает базу для принятия конкретного политического решения – введения иностранных войск в Украину.

Действительно, зачем менять Конституцию, проводить референдум, если в случае необходимости можно будет просто сослаться на "всеукраинский опрос". Хоть он и юридически никчемный".

Экс-нардеп Виталий Журавский в своем посте под названием "Политика войны на марше" разбирает возможные последствия всего опроса Зеленского.

"В своем видеообращении Зеленский призвал избирателей 25 октября ответить на "пять важных вопросов". Дословно сказал следующее: "Чому твоя відповідь буде важлива, тому що буде так, як вирішиш ти!"

Следовательно, заверение Офиса Президента о том, что этот опрос не имеет юридических последствий – чистой воды обман.

Как раз сегодня после обнародования ориентировочного перечня всех пяти вопросов у меня сложилось четкое ощущение – одна из основных целей такого политтехнологического трюка – заручиться якобы поддержкой народа для протаскивания через парламент изменения в Конституцию Украины.

Четвертый вопрос будет звучать так: "Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, прописанных в Будапеште, для обеспечения и восстановления территориальной целостности".

Сомнений нет, ответ получим утвердительный. К тому же, контроль за проведением вопросом напрочь отсутствует.

А что дальше?

Ловкость рук и никакого мошенничества. Сразу же возможно развернется новая политическая кампания Зе-команды по коррекции статьи 17 Основного закона.

Не исключено, в парламент вбросят проект закона об изъятии положения статьи 17 Конституции, в которой указывается, что "на территории Украины не допускается размещения иностранных военных баз".

Как известно, министр иностранных дел Кулеба в интервью ВВС заявил о готовности Украины дать согласие на создание военной базы Великобритании в Николаевской области. А визит Зеленского в Лондон с подписанием документа на финансирование в размене 1,4 млрд евро украинского военно-морского флота, косвенное тому доказательство.

И нас могут "сделать" в очередной раз.

О каком тогда возвращении Донбасса в Украину и Украины в Донбасс может идти речь?!"