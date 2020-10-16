Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что для того, чтобы установить диагноз Сovid-19 не обязательно проходить ПЦР-тестирование. По его словам, для этого для достаточно и клинических признаков.

Об этом глава МОЗ сказал в эфире программы "Право на власть", видео обнародовано в Youtube.

"Нет вопросов по подтверждению Covid-19. У нас уже полтора или два месяца нет такой опции, как подтверждение обязательно по ПЦР-тестированию. По клиническим признакам подтверждается коронавирус и происходит и госпитализация, и процесс лечения. Это тот вопрос, который должны решать на месте врачи", - сказал Степанов.

Он объяснил, почему это необязательно. По словам Степанова, необходимость такого решения обусловлена тем, что по мировой статистике в 30% случаях ПЦР-тесты показывают отрицательный результат при подтвержденном диагнозе Covid-19. Это связано с особенностями этого типа тестирования и физиологическими особенностями человека.

Напомним, ранее мы писали, что Кабмин хочет увеличить количество тестирований на коронавирус в Украине до 75 тысяч в сутки в этом году.

Также "Страна" разбиралась в том, как украинцы делают тесты на коронавирус и сколько им это стоит.