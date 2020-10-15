По мнению члена Национальной академии наук Сергея Комиссаренко, украинские ученые могут создать вакцину от коронавируса, но запустить ее в производство на территории страны, вопреки заявлению президента Владимира Зеленского, невозможно.

Об этом в четверг, 15 октября, академик рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы можем создать вакцину, как, например, повар на кухне готовит торт. Но затем этот торт нужно сделать в количестве 80 млн таких же образцов при соблюдении всех условий контроля качества. Так и вакцина. Готова ли наша фармацевтическая промышленность выпустить вакцину? У меня большие сомнения. У нас нет геномного центра, мы не имеем права работать с вирусами, у нас нет референс-лабораторий третьего уровня биобезопасности, у нас нет биотехнологического центра, который бы занимался масштабированием произведенного в лаборатории для массового производства. Мы можем только создать, а не выпускать", - сказал Комиссаренко.

Напомним, 28 августа президент Владимир Зеленский заявил главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Украина готова "к массовому производству вакцины".

Тем временем в России объявили о регистрации уже второй вакцины от коронавируса под названием "ЭпиВакКорона". Другой российский препарат, "Спутник V", уже используется на территории РФ и других стран, однако украинские власти закупать ее отказываются, ссылаясь на недоказанную эффективность и безопасность.