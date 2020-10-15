Лидер консервативной партии, министр внутренних дел Эстонии Март Хельме выступил против массовой трудовой миграции украинцев в Эстонию.

Об этом сообщает "Deutsche Welle" в четверг, 15 октября.

По словам Хельме, есть две основные причины, почему он против трудовых мигрантов из Украины.

"Мы не хотим, чтобы их стало здесь слишком много. Украинцы не будут разговаривать здесь на эстонском, они будут разговаривать на русском – это все понятно. Я понимаю их очень хорошо, это, конечно, для них легче и они будут пополнять русскоязычное население в Эстонии. Поэтому мы против этого", – заявил Хельме.

Хельме пояснил, что боится того, что из-за массовой трудовой миграции эстонцы, которые говорят на эстонском языке, могут оказаться в меньшинстве.

"В Эстонии проживает около миллиона эстонцев. И если мы откроем все двери и ворота для украинцев, то через некоторое время, мы же видим статистику – десятки тысяч украинцев перебрались в Эстонию. Это немало для Эстонии. Если бы нас было 100 млн, то пусть бы приезжали 100 тыс. украинцев", – объяснил Хельме.

Второй причиной, по мнению министра, является угроза для местных рабочих.

"Они готовы работать за мизерные зарплаты. Потеряют работу наши люди – и эстонцы, и русские, которые не готовы работать за мизерные деньги", – сказал Хельме.

Отмечается, что за последние годы в Эстонию прибыли более 25 тыс. трудовых мигрантов из Украины, многие из которых работают в сфере строительства.

Напомним, ранее Хельме уже выступал против украинских мигрантов, заявив, что хочет отменить безвизовый режим для украинцев.

В сентябре 2020 года МИД Эстонии призвал к депортации украинских заробитчан из-за нарушений ими условий карантина.