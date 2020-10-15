В четверг, 15 октября, во Франции был проведен обыск дома главы Министерства здравоохранения страны Оливье Верана. Правоохранители начали расследование действий власти по отношению к пандемии Covid-19.

Об этом пишет французское издание Le Figaro.



С момента начала пандемии, в суд попало 90 жалоб на отсутствие масок и другого медицинского оборудования. Следствие рассматривает жалобы на принятие министерством меры по борьбе с коронавирусом.



Правительство обвиняют в том, что жизнь людей подвергается опасности. Медики и полицейские сообщают, что чиновники не помогают тем, кто находится в опасности.



Сейчас проводятся обыски в домах Оливье Верана, а также бывшего премьер-министра Эдуарда Филиппа, бывшего министра здравоохранения Аньес Бузин, бывшего официального представителя правительства Сибет Ндиайе и действующего главы службы здравоохранения страны Жерома Саломона.



Ранее, "Страна" писала, что в Париже введен комендантский час из-за коронавируса.



Также мы сообщали, что Франция объявляет чрезвычайную санитарную ситуацию из-за коронавируса.