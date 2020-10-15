В Украине в третьем квартале 2020 года удаленных вакансий для офисной работы стало на 32% больше, чем во втором. При этом украинцы интересуются ими в три раза активнее, чем предложениями работать в офисе.

Об этом свидетельствуют данные аналитики OLX Работа.

Сообщается, что на одно объявление об удаленной работе откликаются в среднем 13 человек, а на "классическую" занятость менее чем 5.

В июле-сентябре зарплаты для удаленщиков были на 9% выше - в среднем 12 000 грн в месяц. В апреле-июле работодатели предлагали даже чуть больше - примерно 12 500 грн. А средний доход за офисной занятости уже полгода стабильно составляет 11 000 грн.

Наиболее активными при поиске работы по-прежнему является студенты и молодые люди на старте карьеры - на одно предложение трудоустроиться удаленно отзывается в среднем 21 поисковик. Кстати, чаще всего работодатели ищут именно молодежь - в третьем квартале они активизировались и начали охотнее размещать вакансии для начинающих. Объявлений было 1,8 тысяч, что на 24% больше, чем в апреле-июне. Уровень дохода молодежи не изменился - им готовы платить те же 12 500 грн.

На втором месте по количеству вакансий для работы на дому - сфера торговли и продаж: 1,2 тысяч объявлений в третьем квартале. Во втором предложений было на 34% меньше - 900. В то же время каждой вакансией интересовались в среднем 13 соискателей. Работодатели озвучивали зарплату в размере 11 500 грн.

Сфера маркетинга и рекламы также продолжает развиваться в режиме удаленной работы - с июля по сентябрь здесь разместили 630 вакансий - на 12% больше, чем во втором квартале. Выросли и зарплаты - на 5%, сейчас работодатели готовы платить в среднем 10 000 грн за месяц. При этом на одно предложение отзывались в среднем 20 человек.

В транспортно-логистической сфере зарплаты повысили на 7%, или 1 000 грн - в июле-сентябре здесь готовы платить в среднем 16 000 грн в месяц. Количество вакансий выросло на 58% - до 330 за квартал.

Пятерку самых популярных среди работодателей сфер для удаленной занятости закрывает IT и телекоммуникации. В третьем квартале здесь разместили 230 вакансий, на каждую откликнулись в среднем 15 соискателей. За такую работу готовы платить примерно 16 800 грн в месяц - столько же, как и в апреле-июне.

По данным аналитики, чаще всего на удаленную работу ищут офис-менеджеров - за третий квартал желающие получить должность могли выбрать место работы среди 600 вакансий. Платить им готовы в среднем 11 500 грн. На втором месте менеджер Instagram-страницы - 370 предложений за июль-август 2020 года. Сейчас им обещают 18 000 грн - на 20% больше, чем во втором квартале.

Работать удаленно приглашают менеджеров по продажам, которые могут получать 12 500 грн в месяц. В третьем квартале для них было 360 вакансий. Обустроить рабочее место дома могут и операторы call-центра, таких предложений было 300. Зарплаты в этих сотрудников выросли на 67% - если во втором квартале им обещали 7 500 грн, то в третьем уже 12 500 грн.

Пятерку отдаленных вакансий закрывают администраторы, им готовы были платить в среднем 15 000 грн в месяц - на 7% больше, чем в апреле-июне. За 3 месяца работодатели разместили почти 290 предложений.

Напомним, в сентябре депутаты Верховной Рады решили юридически урегулировать "удаленку".

Также мы писали, что Google оставит большинство сотрудников на удаленной работе еще на год.