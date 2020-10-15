Правоохранители Днепра задержали организатора разбойного нападения, которое произошло в облцентре 19 июня. Тогда у местного бизнесмена под угрозой оружия отняли сумку 3 миллионами гривен, а позже при задержании грабителя смертельное огнестрельное ранение получил старший лейтенант полиции Дарвин Потуданський. Об этом сообщается на сайте ГУНП Днепропетровской области.

"Для установления организатора разбойного нападения полицейские уголовной полиции г. Днепра провели ряд следственных и розыскных мероприятий, в ходе которых выяснили местонахождение второго фигуранта дела", - говорится в сообщении.

Задержание организатора осуществили в четверг, 15 октября, в Киеве, где мужчина проживал в арендованной квартире. Установлено, что сразу после совершения преступления 47-летний соучастник разбойного нападения забрал половину денег и уехал из Днепра.

Против задержанного открыто уголовное производствр по статье "Разбой". Злоумышленнику грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщала "Страна", получив смертельное ранение и истекая кровью, Дарвин Потуданский сумел обезоружить преступника и надеть на него наручники.

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