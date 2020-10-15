Во Франции из-за распространения коронавируса вводится комендантский час. С 17 октября в Париже и других крупных городах ограничения будут действовать с 21:00 до 6:00.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает "rfi".

Комендантский час касается Марселя, Лиона, Тулузы, Лилля, Гренобля, Монпелье, Руан и Сент-Этьена. Ограничения затронут около 20 млн французов. В девять вечера в этих городах должна прекращаться любая экономическая деятельность и перемещение граждан (без веской подтвержденной причины). Специальный режим вводится сроком на 4 недели, однако Макрон сообщил, что правительство подаст в парламент законопроект, позволяющий продлить действие новых ограничений до 1 декабря.

Нарушителям грозит штраф 135 евро (1500 евро – в случае рецидива).

"Мы не потеряли контроль над эпидемией, но мы находимся в ситуации, которая вызывает беспокойство", – сказал Макрон.

Как напомнил французский президент, в последние дни в стране около 20 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки. Незадолго до выступления президента Макрона стало известно о решении правительства Франции ввести в стране режим чрезвычайной санитарной ситуации.

В то же время, как сообщает "DW", Португалия вводит режим чрезвычайного положения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Действие постановления о режиме ЧП в стране изначально рассчитано на 15 дней.

По словам премьер-министра Португалии Антониу Кошты, режим позволяет властям ограничивать передвижение граждан и общественную жизнь.

За минувшие сутки в Португалии коронавирус диагностировали у 2072 человек – это самый большой показатель с начала пандемии.

В Германии ограничат работу кафе и ужесточат масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусом. Руководство Германии приняло решение об усилении карантина из-за роста заболеваемости коронавирусом нового типа COVID-19.

Согласно решению правительства, в некоторых регионах ограничат до 23:00 работу баров, ресторанов и других заведений общественного питания. Также до 10 человек ограничат количество людей на частных вечеринках.

В регионах, где рост заболеваемости меньше, введут ношение маски, где в течение длительного времени скапливаются люди.

За последние сутки в Германии коронавирусом заболели 6063 человек, 31 человек умер. Всего с начала эпидемии коронавирус диагностировали у 341 742 человек, 9771 умер.

Также, как пишет "Укринформ", дополнительные меры из-за всплеска заболеваемости коронавирусной болезнью вводятся в Нидерландах. Они вступят в силу 14 октября в 22:00.

В частности, должны быть закрыты заведения питания за исключением тех, что в гостиницах и аэропортах. Разрешена только выдача заказов на вынос.

Напомним, с 17 октября Франция объявила чрезвычайную санитарную ситуацию из-за коронавируса.

Также сообщалось, что Германия ужесточает карантин из-за новой вспышки коронавируса.