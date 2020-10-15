В четверг, 16 октября, атмосферный фронт принесет в Украину осадки. Однако в восточных и южных регионах будет держаться сухая погода.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, уже в пятницу, 17 октября, дожди охватят большую часть Украины. Однако они преимущественно будут небольшими, максимум, умеренными. Существенные осадки могут фиксироваться в Карпатах.

"Завтра осадки принесет атмосферный фронт (карта 1), а вот в субботу прискачет к нам циклон с юго-запада, который приведет уже сильные дожди и порывистый ветер на севере, западе и местами в центральных областях (карта 2)", - написала Диденко.

По словам синоптика, восток и юг страны 16 октября останутся в сухой погоде, лишь в Харьковской области сохранится вероятность небольшого дождя. На юге, востоке, во многих центральных областях в четверг еще удержится теплая погода с температурой воздуха +18...+23 градуса. В восточные области и на юг похолодание придет 18-19 октября.

В Винницкой и Черкасской областях, по данным Диденко, 16 октября также уже начнет снижаться температура воздуха: ожидается +15...+18 градусов. На севере Украины столбики термометров будут держаться в пределах отметок в +12...+15 градусов. Самой низкой предполагается температура воздуха будет в западных областях, днем ​​не выше +8...+13 градусов.

По словам Натальи Диденко, в Киеве пятница также уже будет свежей, днем ​​около +13...+14 градусов, есть вероятность дождя. В субботу в столице ожидается пасмурная ветреная дождливая холодная погода. Похолодает до +11...+12 градусов. А в воскресенье в Киеве дождь прекратится, однако будет холодно, около +7...+9 градусов, и ветрено.

"Ближайшая перспектива - с похолоданием, но какая осень без дождей, тумана и ветра. Осень ежегодно выращивает нас, людей, как лук, постепенно наращивая больше и больше слоев одежды и уже закутанными по уши передает зиме. Постепенно доставайте шапки и теплую одежду, но без испуга - теплые деньки в октября еще бывают и еще могут быть", - написала синоптик.

Напомним, к пятнице по прогнозу в Украине возможны ливни и местами мокрый снег.

Также мы писали, что в Киеве минувшая ночь была очень теплой, температурный рекорд был побит сразу на 2,5 градуса.