Генпрокурор Ирина Венедиктова не удовлетворила жалобу детективов Национального антикоррупционного бюро и не отменила постановление о закрытии дела "Роттердам+".

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Telegram.

По информации центра, сегодня в Высшем антикоррупционном суде прошло очередное заседание по восстановлению дела "Роттердам+" по жалобе ЦПК. Как выяснилось, генпрокурор Венедиктова отказала детективам НАБУ в удовлетворении жалобы на постановлении о закрытии дела. Формальным основанием для отказала стало отсутствие материалов уголовного производства.

В четверг, 15 октября, суд перешел к исследованию первой экспертизы, которая проводилась СБУ и установила убытки почти на 19 млрд грн. Именно после этой экспертизы были предъявлены подозрения по делу.

По словам прокурора САП Виталия Пономаренко, упомянутая экспертиза является надлежащим и допустимым доказательством и она действительно установила наличие потенциальных убытков, но это не помешало ему принять постановление о закрытии дела.

Следующее заседание назначено на 27 октября.

Напомним, 27 августа уголовное дело "Роттердам+" о самой большой коррупционной схеме по покупке угля времен Порошенко было закрыто в части, касающейся подозреваемых.

В свою очередь в НАБУ заявили, что собираются обжаловать закрытие прокурором уголовного производства.

24 сентября Высший антикоррупционный суд отказался возобновлять дело по Роттердам+.

Ранее мы подробно описывали схему "Роттердам+", с помощью которой, по мнению экспертов, смотрящие за энергетикой и лояльный к ним бизнесмен Ринат Ахметов получали сверхприбыли. Также "Страна" анализировала, что означает объявление подозрений по делу "Роттердам+".