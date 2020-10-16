В пятницу, 16 октября, в церкви чтут память святого Дионисия Печерского, инока Киево-Печерского монастыря, который остаток своих дней провел затворником в пещерах. Сегодня именины отмечают обладатели имени Денис.

День ангела Дениса в 2020 году отмечают и в другие дни: 18, 25 и 28 октября; 3, 14 и 23 ноября; 2, 12 и 30 декабря. Именины празднуют исходя из дня рождения, который ближе всего к обозначенным датам.

Факты об имени Денис

В переводе с греческого Денис означает "Посвященный Дионису", Богу веселья, жизненных сил и вина. Представителей имени отличает веселый нрав и жизнелюбие. Это компанейские парни, которые нередко ввязываются в авантюры или подхватывают рискованные идеи.

Рожденные осенью Денисы спокойны и рассудительны. Они привыкли жить по четко установленному плану в своей жизни и не обращают внимание на препятствия на пути к цели. Себе в избранницы Денис выбирают такую же целеустремленную и амбициозную девушку, которой он может гордиться.

Будучи эмоционально восприимчивым, Денис может быть подвержен нервным стрессам, но в остальном отличается крепким здоровьем.

Кто такой Дионисий Печерский

Дионисий Печерский был иноком и иеромонахом Киево-Печерского монастыря. С его именем связана история, которая произошла на Пасху в 1463 году. Как пишет Киево-Печерский патерик, чудо случилось, когда Дионисий Щепа присматривал за пещерами монастыря и кадил тела усопших. Он дошел до пещеры преподобного Антония, промолвив "Святые отцы и братие! Сегодня есть Великий День, Христос воскресе!" и тотчас отвечал ему от всех святых мощей голос, как гром: "Воистину воскресе!"

После чудесного знамения преподобный Дионисий решил провести остаток жизни в затворе и, угодив Богу, по смерти был причастен Им к лику святых. Мощи святого по сей день находятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры. День памяти святого отмечают 3 октября вместе со днем почитания епископа Афин Дионисия Ареопагита.

Пасхальное чудо 1463 года. Гравюра из "Патерика" 1702 года

Народные приметы

В народе верили, что на Диониса Позимнего на землю опускались "осенние лихорадки" - злые духи, вызывающие болезни и мучающие людей. Такие напасти могли попасть в глаз в виде соринки, пробраться в душу в виде ревности и зависти, забраться под одежду в виде хворей. Отличным средством от бед считалась осиновая кора, которую носили с собой в виде крестика или держали в доме в виде полена. Если сводило ноги - их клали на это полено, а чтобы не болела голова - ложились на брус головой.

На Дениса опасались сглаза или порчи, поэтому читали заклинания, а блюда готовили с луком, чесноком, редькой и солью. Считалось, что соль с редькой выедают всю злобу, а запах чеснока и лука борется с нечистой силой.

В народе день еще называли Хлебником или Денисы Позимские. Наши предки верили, что за 40 дней до зимы первый снег выпадает.

Поздравления с именинами

Про именины не забудем,

Дениску нашего мы сильно любим,

В День ангела поздравим от души,

Прекрасное мгновенье не спеши!

Пусть тебя щедро наградит судьба счастьем и радостными мгновениями, а жизнь твоя будет долгой и красивой.

Денис, желаем тебе всегда оставаться счастливым и смотреть позитивно на жизнь!

Денис, живи красиво и счастливо! Пусть будет взаимной любовь, а друзья - преданными.

С Днем ангела Дениса поздравляем!

Мечты скорее воплощать желаем,

Чтоб в жизни быть счастливым - не скучай,

И все фартовые моменты сразу подмечай!

Денис, с именинами, оставайся всегда мудрым товарищем и душой компании. Ты всегда умел показать нам, как достойно жить и делать окружающим добро. Никогда не унывай и пусть все мечты в твоей жизни сбываются.

Дорогой Денис, желаем, чтобы ты побеждал в любой ситуации, чтобы удача сопутствовала тебе, а успех был твоим жизненным кредо. Наслаждайся каждым днем сполна и будь счастлив каждую прожитую минуту.