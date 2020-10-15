Пользователи "Приват24" жалуются на сбой в работе приложения
Пользователи приложения "Приват24" сообщают о сбое в его работе. Люди жалуются на проблемы с переводами средств из карты на карту и невозможность пополнить счет мобильного номера. Проблему подтверждают и в сервисном центре "Приват24".
"К сожалению, на данный момент наблюдаются проблемы при проведении платежей с карты на карту и платежей на пополнение мобильных номеров в "Приват24". Рекомендуем не повторять платежи и ожидать смены статуса платежа", - сообщили в техподдержке "Приват24".
Предварительно проблему обещали решить до 14:00 четверга, 15 октября.
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