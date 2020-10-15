Венгерский лоукостер Wizz Air продолжает массово отменять рейсы из украинских городов за рубеж. В частности, отменены ноябрьские полеты в Зальцбург, Ларнаку, Ригу, Таллин, Катовице, Лиссабон и другие города.

Об этом информирует Lowcostavia.

Так, в ноябре отменены следующие рейсы Wizz Air:

Киев - Зальцбург отменен до 19 декабря;





Киев - Таллинн отменен до 4 декабря;





Киев - Ларнака отменен до 6 декабря;





Киев - Рига отменен до 5 декабря;





Киев - Катовице отменен до 6 декабря;





Киев - Лиссабон отменен до 4 декабря;





Киев - Братислава отменен до 6 декабря;





Киев - Будапешт отменен до 10 ноября;





Львов - Вильнюс отменен до 4 декабря;





Львов - Лиссабон отменен до 6 декабря;





Львов - Таллин отменен до 5 декабря;





Львов - Братислава отменен до 5 декабря;





Харьков - Милан отменен до 19 декабря;





Харьков - Вена отменен до 4 декабря;





Харьков - Берлин отменен до 4 декабря;





Харьков - Дортмунд отменен до 4 декабря;





Одесса - Берлин отменен до 4 декабря;





Одесса - Вроцлав отменен до 5 декабря;





Одесса - Гданьск отменен до 5 декабря;





Одесса - Катовице отменен до 4 декабря;





Одесса - Братислава отменен до 6 декабря;





Запорожье - Вроцлав отменен до 4 декабря;





Запорожье - Гданьск отменен до 5 декабря;





Запорожье - Краков отменен до 6 декабря.

"Перечисленные рейсы уже недоступны для бронирования, пассажирам приходят письма об отмене. В общем отмены коснулось двадцати четырех направлений", - говорится в сообщении.

На данный момент туристы еще могут переоформить бронирование на другой рейс с датой отправления за 14 дней до или максимум 60 дней после запланированной даты вылета. Кроме того можно запросить 120%-ую компенсацию в форме кредита на счет аккаунта WIZZ, который будет доступен в течение двух лет. Также можно подать запрос на 100% возврат стоимости на банковскую карту, с которой был приобретен билет.

Напомним, недавно стало известно, что 12 авиарейсов компании Wizz Air не будут летать до конца марта следующего года, а некоторые - до конца октября 2020 года.

Ранее мы писали, что авиакомпания МАУ отменила рейсы в Ереван до 31 октября в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе.