В пятницу, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский отправится в Турцию с рабочим визитом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в четверг.

Во время поездки украинский лидер встретится с главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.

"Планируется обсуждение широкого спектра вопросов взаимоотношений между Украиной и Турцией, а также подписание ряда двусторонних документов", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце сентября Украина и Турция договорились об углубленном сотрудничестве в космической отрасли.

Как сообщалось, 7 октября в ходе визита Зеленского в Лондон Украина и Британия подписали Меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сфере.

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