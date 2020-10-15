В четверг, 15 октября, в Харькове проходит сессия областного совета. В ходе обсуждения ситуации с коронавирусом в регионе между губернатором области Алексеем Кучером и заместителем главы облсовета Владимиром Скоробагачом возникла перепалка: они перешли на нецензурную лексику и повышенный тон.

Трансляция сессии ведется в YouTube.

После выступления заместителя губернатора Тараса Пастуха, который докладывал о ситуацией с коронавирусом в регионе, замглавы облсовета Владимир Скоробагач обвинил департамент ХОГА в неэффективной работе по борьбе с Covid-19. Он заявил, что по состоянию на 15 октября в больницах, оборудованных для приема пациентов с коронавирусом осталось всего восемь свободных коек .

"У нас просто катастрофическая ситуация, вызванная, я считаю, именно работой департамента здравоохранения. В каком состоянии палаты, какие кровати вообще? Я прошу купить 200 кроватей, нужно 600 тысяч (гривен), прошу уже полгода. Вы были в инфекционной больнице? Посмотрите вообще, как люди лежат, в каком состоянии палаты. Они и так больные, а вы их добиваете", - заявил Скоробагач.

При этом, по данным заместителя главы облсовета, в больницах нет достаточного количества мест и коек с подведенных кислородом, поэтому многим заболевшим отказывают в госпитализации, несмотря на двустороннюю пневмонию.

"Работа провалена, однозначно. И то, что вы говорите, что в будущем будем делать - все это х@рня. Просто чистой воды отписка", - сказал Скоробагач, комментируя работу профильного департамента.

В ответ губернатор Алексей Кучер обвинил самого Скоробагача и депутатов облсовета в том, что они бездействовали предыдущие пять лет.

"Я буду отвечать точно также резко. Х@рню это вы сейчас городите. Потому что никаких нет абсолютно конкретных примеров, которые бы говорили о том, что у нас в департаменте хаос. Конкретные, я прошу примеры. У нас недостаточно кроватей? Да. Стены пошарпанные? Да. Что вы делали пять лет для того, чтобы была другая ситуация? Них@ра не делали вместе с Булахом (депутатом облсовета - Ред.) на пару. Теперь вы начинаете кому-то предъявлять претензии", - заявил Кучер.

По словам губернатора Харьковской области, ХОГА днем и ночью занимается решением проблем со снабжением кислородом. Скоробагач после такого заявления вскочил со своего места, стукнул кулаком по столу и обвинил Кучера во лжи.

"Это чушь! Ничего не принимаете, не др@чите", - закричал Скоробагач.

"Них@ра вы не делаете! Что "не др@чите"? Что "не др@чите?" - ответил Кучер.

После этого глава ХОГА и замглавы облсовета вновь обвинили друг друга в бездействии. Скоробагач отметил, что в департаменте здравоохранения полгода нет главы, а Кучер в ответ заявил, что тот сам пять лет ничего не делал.

Видео: YouTube/ TriolanLive

Напомним, губернатор Кучер является кандидатом в мэры Харькова от "Слуг народа".

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