В пятницу, 16 октября, практически по всей Украине ухудшится погода, как и предполагалось ранее. Во всей регионах, кроме южных и восточных, пройдут дожди. Температура воздуха в западных областях прогреется до +5 градусов, а в Карпатах выпадет мокрый снег.

Такие данные приводит Укргидрометцентр.

Так, ветер завтра подует северо-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, днём в Украине, кроме западных регионов, местами порывы 15-20 м/с.

На западе днем воздух прогреется до +9...+12 градусов. В северных регионах ожидается +13...+15 градусов днем и от +9 до +11 ночью. В южной части страны будет значительно теплее: ночью ожидается +11...+16 градусов, а днем от +19 до +22 градусов. Тепло задержится в восточных областях. Там температура воздуха днем прогреется от +18...+22 градусов, а ночью уже будет прохладнее - от +9...+11 градусов.

В Карпатах в пятницу возможен мокрый снег.

В Киеве завтра пройдут дожди, ночью столбики термометров покажут от +9...+11, а днем +14...+16 градусов.

Температурных рекордов в столице завтра не предвещается. Так, 16 октября самая высокая дневная температура была зафиксирована на отметке в +23,4 градуса в 2018 году. Самая низкая ночью зафиксирована в 1976 году - тогда термометр показывал -4,6 градусов.

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