Форвард донецкого "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес тоже оказался зараженным коронавирусом, вместе с одноклубниками Тарасом Степаненко и Андреем Пятовым и другими игроками.

В комментарии клубному телеканалу Shakhtar News, он рассказал как переносит грозное заболевание.

"Я чувствую себя хорошо. Понятно, что когда получаешь такую новость, что у тебя положительный результат на вирус, это сначала действительно пугает. Я старался предпринимать все меры безопасности, чтобы защитить себя и свою семью. Но, к сожалению, эта опасность невидима, и ты не никогда не знаешь, когда можешь инфицироваться. Положительная новость в том, что я чувствую себя хорошо. И я делаю все возможное, чтобы побыстрее восстановиться и выздороветь.

Конечно же, сложно быть далеко от партнеров, не тренироваться, не быть в сборной. Игры и тренировки - конечно же, этого не хватает. Но посмотрим. Пока мы не знаем, что будет дальше. Как долго мы будем восстанавливаться, когда я буду готов физически, когда избавлюсь от этого вируса, когда полностью поправлюсь. Но нужно приложить все усилия, чтобы вернуться к тренировкам, уже готовым на 100%. Не знаю, сколько времени понадобится, чтобы набрать прежнюю физическую форму, но я постараюсь сделать все, чтобы это случилось как можно быстрее - вернуться и продолжать приносить пользу клубу и сборной", - заявил Жуниор Мораес.

Видео: FC Shakhtar Donetsk

Ранее "Страна" сообщала, что Луиш Каштру рассказал о ситуации с коронавирусом в "Шахтере" перед стартом в Лиге чемпионов.