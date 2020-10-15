В Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд. Ночь с 13 на 14 октября, уже четвертая в этом месяце, оказалась самой тепла всю историю наблюдений.

Соответствующие данные публикует Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Так, температура воздуха сегодняшней ночью не опускалась ниже +14,5 градусов. Уточняется, что в ночь с 13 на 14 октября текущего года было превышено предыдущее рекордное значение на 2,5 градуса, когда температура составляла +12,0 градусов. Такой показатель был зафиксирован в 1993 году.

Ранее мы писали о температурных рекордах столицы в октябре. В ночь на 7 октября температура не опускалась ниже +14,5 градусов. А ночь на 8 октября оказалась самой жаркой более, чем за 100 лет.

Также рассказывали, что первый осенний месяц 2020 года стал одним из двух самых жарких в истории Киева. Таким образом сентябрь в столице повторился рекорд 1909 года.