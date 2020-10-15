Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 15 октября, подписал указ о передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность. Теперь органы местного самоуправления получат свыше 2 млн га таких земель.

Об этом речь шла в ходе земельного форума "Земля - народу" в Черниговской области, трансляцию мероприятия в Facebook вел Офис президента.

"Сегодня я подписываю указ о мерах по передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность", - сказал Владимир Зеленский.

По данным министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, теперь органы местного самоуправления получат более 2 млн га сельхозземель, из которых 1 млн га свободных.

"Президент подписал указ, согласно которому с 26 октября этого года все без исключения новосозданные громады получат землю в коммунальную собственность с возможностью планировать бюджетные поступления от землепользования и эффективное их использование. В результате передачи земельных участков органы местного самоуправления получат более 2 млн га земель из которых 1 млн га свободных земель", - сообщил Петрашко.

Напомним, в прошлом году на тот момент министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что за годы независимости у Украины украли половину сельхозземель.

Также мы писали о том, что Всемирный банк выдаст Украине $350 миллионов кредита для создания рынка сельскохозяйственных земель.