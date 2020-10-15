Президент Украины Владимир Зеленский 13 октября подписал указ об увольнении Андрея Прокопенко с должности главы Черниговской областной государственной администрации. Сегодня, пребывая в Черниговской области с рабочим визитом, глава государства представил новую главу ОГА Анну Коваленко.

Об этом гласит информация, размещенная на официальном сайте президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский двумя указами от 13 октября уволил с должности главы Черниговской ОГА Андрея Прокопенко и назначил на его место 29-летнюю Анну Коваленко.

Стоит отметить, что основанием для увольнения Прокопенко стало поданное им заявление об отставке, которое он мотивировал отсутствием у него возможности формировать состав кандидатов в областной совет на местные выборы.

"Освободить Прокопенко Андрея Леонидовича от должности главы Черниговской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе №429/2020.

16 сентября Кабинет министров согласовал увольнение Прокопенко с должности главы Черниговской ОГА, а уже 28 сентября, на внеочередном заседании, правительство согласовало кандидатуру Анны Коваленко на этот пост.

Сегодня, 15 октября, президент пребывает в Черниговской области с рабочим визитом. В ходе него глава государства планирует осмотреть ход восстановления объектов в рамках программы "Большое строительство" в Черниговской области и ознакомится с культурным наследием региона. Зеленский уже поучаствовал в земельном форуме "Земля - народу", на котором он и представил нового губернатора.

"Я хочу представить новую главу Черниговской областной государственной администрации. Кстати, она будет единственной в Украине женщиной, которая возглавляет область. Я уверен, что дальше все больше и больше женщин будут ставать главами областных государственных администраций. Я считаю, что это действительно очень важно", - сказал президент.

Анна Коваленко - активистка Майдана, командир 39-й сотни Самообороны Майдана, экс-советник трех министров обороны и министра информационной политики Юрия Стеця. Она были избрана в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа". С сентября 2019 года по апрель 2020 года Коваленко работала заместителем главы Офиса президента, после она заняла должность заместителя министра развития громад и территорий.

Напомним, недавно президент представил нового губернатора Кировоградской области Андрея Назаренко, который заменил на своем посту пойманного на взятке Андрея Балоня.

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