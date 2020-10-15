В мире пернатых ученые-орнитологи зафиксировали новый удивительный рекорд. Причем, установила его абсолютно невзрачная и ничем особо не выдающаяся птица под названием - веретенник малый (Грицик малий - укр., Limosa lapponica - лат.).

Тем не менее эта небольшая птица произвела грандиозный фурор в научном мире. За 11 дней она без остановок пересекла океан и долетела из Аляски до новозеландского Окленда.

Этот факт зарегистрировали ученые международного объединения (Global Flyway Network - Ред.), которое отслеживает долговременные перелеты птиц. О том, что веретенник пролетел 12 000 километров без остановки, член Global Flyway Network Джесс Конклин рассказал британской газете The Guardian.

По его словам, веретенник-рекордсмен вылетел из Аляски 16 сентября и прибыл в бухту недалеко новозеландского города Окленд 27 сентября. Птицу поймали в конце 2019 года и на его лапку тогда повесили 5-граммовый приемник, который передавал данные о местонахождении птицы на спутник.

Как показали спутниковые данные, веретенник малый преодолел 12 854 километров, летя на скорости до 88,5 километров в час. По словам Конклина, реально птица пролетела где-то 12 200 км (разница - из-за неточности измерения), но это все равно новый рекорд.

Предыдущий рекорд самого длинного непрерывного полета ученые зафиксировали в 2007 году: тогда птица пролетела 11 680 км.

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