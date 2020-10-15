Четвертый вопрос всеукраинского опроса, который пройдет 25 октября, в день местных выборов, будет посвящен Будапештскому меморандуму.

Об этом "Стране" сообщил консультант Главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Так, четвёртый вопрос будет будет звучать так: "Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, прописанных в Будапеште, для обеспечения и восстановления территориальной целостности"

Напомним, что согласно будапештскому меморандум ядерные державы (Россия, Великобритания и США) гарантировали суверенитет и территориальную целостность Украины в обмен на отказ нашей страны от ядерного оружия.

"Формулировка вопроса предполагает, что у украинцев хотят на самом деле спросить - поддерживаете ли вы официальное обращение Украины к США и Великобритании с просьбой о предоставлении помощи (включая помощь их вооруженных сил) для восстановления территориальной целостности Украины. То есть - для отвоевания Крыма и Донбасса", - комментирует четвертый вопрос Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, ранее Подоляк сообщил, что третий вопрос будет касаться сокращения численности депутатов Верховной Рады.

Также на инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским опросе гражданам предложат высказаться по поводу пожизненных сроков для крупных коррупционеров и создания свободной экономической зоны на Донбассе.

Содержание последнего, пятого вопроса, пока неизвестно, однако в Офисе президента говорили, что у украинцев попросят определиться с их отношением к легализации каннабиса.