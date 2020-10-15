Европейский союз ввел антироссийские санкции из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. В список попали шесть чиновников и научно-исследовательский институт органической химии.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

"Принятые ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для физических лиц и замораживание активов для юридического лица. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным лицам", - сказано в сообщении.

В санкционный список вошли директор ФСБ РФ Александр Бортников и первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Кроме того, в него внесены начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полномочный представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Кроме того, санкции вводятся против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия зеркально ответит на санкции ЕС по Навальному.

Также мы писали, что ранее сам Алексей Навальный заявлял о бесполезности санкций против России.