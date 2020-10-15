Сегодня в сети начали активно распространять "опросник Зеленского" со всеми пятью вопросами, которые будут заданы на Всеукраинском опросе в день проведения местных выборов 25 октября.

Так, документ состоит из пяти вопросов следующего содержания:

Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей? Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300? Поддерживаете ли вы легализацию канабиса в медицинский целях - для уменьшения боли у тяжелых больных? Поддерживаете ли вы право Украины на использований гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной ценности?

Источник "Страны" в Офисе президента подтвердил достоверность опроса, добавив, что "вопросы пока такие, но ещё идёт обсуждение".

Напомним, 25 октября во время местных выборов на избирательных участках проведут опрос и предложат украинцам ответить на пять вопросов.

Ранее у Зеленского объяснили, зачем выносить вопрос о пожизненных сроках для коррупционеров на всеукраинский опрос.

Также в Офисе президента уже рассказали, зачем нужен вопрос о свободной экономической зоне на Донбассе.