Американская газета The New York Times опубликовала новую версию отравления Алексея Навального. Со ссылкой на высокопоставленный источник в немецких спецслужбах, имя которого не указывается, сообщается: отравление было двойным.

Сначала яд мог проникнуть в организм через бутылки газировки "Святой источник", которые стояли в гостиничном номере оппозиционера. Затем "Новичок" в виде порошка он получил внутрь вместе с чаем, который пил в аэропорту Томска.

Эти версии идут вразрез с теми, что были озвучены самим Алексеем Навальным и его соратниками, не говоря уже о данных российских силовиков.

"Страна" рассказывает о нестыковках двойного отравления оппозиционера-блогера.

Двойное отравление. Версия The New York Times

Газета The New York Times предполагает, что Алексей Навальный мог быть отравлен дважды.

Во-первых - водой из гостиничного номера. Как и утверждали раньше в Германии. Во-вторых, чаем в аэропорту.

"Немецкие эксперты, изучившие доказательства, теперь говорят, что "Новичок" был порошком, растворенным в жидкости, скорее всего в чае, который Навальный пил в аэропорту перед своим рейсом, сказал высокопоставленный сотрудник службы безопасности Германии при условии анонимности", - говорится в статье NYT.

Американское издание напоминает, что германские специалисты уже заявляли о нахождении следов яда на бутылке, которую сотрудники ФБК якобы вывезли из его гостиничного номера. "Это говорит о том, что Навальный контактировал с ядом до прибытия в аэропорт или, возможно, он был отравлен дважды", - подытоживает The New York Times.

Интересно, что версия издания совпадает с тем, что говорили об отравлении в первые дни. Тогда широко обсуждали, что яд (каким бы он ни был) Навальному подлили в чай накануне посадки в самолет.

Вскоре после отравления оппозиционера было опубликовано видео. На нем видно, что Навальный садится на столик в кофейне аэропорта. А пластиковый стакан с горячим напитком ему приносит его же соратник, сотрудник Фонда по борьбе с коррупцией Илья Пахомов.

Если яд был в чае, то это сразу порождает ряд вопросов к версии оппозиционера - что его отравил Кремль.

Вряд ли выдать заказ с "Новичком" могли специально "заряженные" сотрудники кофейни. Как минимум потому что они не могли знать, для кого напиток. Всыпать яд-порошок в чай на авось, а вдруг его выпьет Навальный - очень сомнительная спецоперация.

Более того, вряд ли было точно известно, что оппозиционер вообще придет именно в это кафе и закажет чай. Поэтому версия, что на баре стояли переодетые оперативники, элементарной критики не выдерживает. Но и в этом случае с ними в связке все равно должен был работать Пахомов.

Вероятно, у Навального это отлично понимают, поэтому и не настаивают на том, что дозу "Новичка" он получил вместе с чаем. Поскольку это разрушает версию о вине российской власти и бросает тень на собственных соратников. Однако теперь "чайная теория" отравления Навального активно муссируется в авторитетных западных СМИ.

Как это коррелируется с другими версиями?

На данный момент главной версией, которую озвучивает сам Навальный, является отравление в номере гостиницы Томска.

В Германии изначально заявляли, что яд был найден на бутылке воды "Святой источник", которую вывезла из отеля соратница Навального Мария Певчих. Однако позже сам оппозиционер это опровергал и заявлял, что это "не улика".

К версии с водой вообще было очень много вопросов. Главный из которых - как Певчих могла пронести бутылки через контроль в аэропорту? Емкости свыше 100 миллилитров запрещено брать в самолет.

После информации, что Певчих таинственным образом вывезла бутылки с "Новичком" в Германию, ее личность разобрали "на молекулы" - девушка оказалась интересной. С пропиской в Лондоне и явными связями в мире британской верхушки.

Масла в огонь подлило комплиментарное интервью Марии британской "Би-би-си", чей журналист во время разговора с Певчих не задал ей ни единого вопроса о бутылках. Это было крайне подозрительно. То есть в целом история с отравлением начала поворачиваться против соратников Навального.

Что, видимо, и сподвигло Алексея версию с водой вообще отбросить. Тем самым выводя из-под удара и Марию Певчих.

Параллельно российские силовики заявили, что на досмотре в аэропорту Новосибирска у Певчих не было обнаружено никаких бутылок. Так же, как у других сотрудников ФБК. То есть из Томска их с собой они не привезли.

Как утверждают в РФ, бутылка с водой марки "Святой источник" у Певчих появилась лишь после прохождения контроля в новосибирском аэропорту. Ее она приобрела в автомате. Продолжая эту логику, Мария в Германии пыталась выдать ее за воду из гостиничного номера Навального. Впрочем, это только теория.

Что имеем в сухом остатке?

Версию о том, что "Новичок" был на бутылке с водой, отбрасывают у Навального. Однако, судя по статье в New York Times, в Германии ее всерьез расследуют. Как и возможность отравления Алексея чаем в аэропорту.

При обоих способах активными участниками являются соратники Навального - Певчих и Пахомов. Первую связывают с бутылкой, где немцы нашли яд, а второго - с чаем, который Алексей выпил накануне посадки.

Правда, все эти версии имеют существенный изъян.

Если поверить, что Навальный получил дозу боевого отравляющего вещества в гостинице, то непонятно, почему ему стало плохо только через несколько часов - в самолете. Боевые яды разрабатывались для мгновенного действия во время войны, и о таком их отложенном эффекте вообще ничего не известно.

И уж тем более двойная доза отравы гарантированно убила бы Навального еще в самолете или раньше. И не только его. Во всех известных случаях применения "Новичка" травились также окружающие жертвы.

Алексей же остался жив, да и никто другой не заболел. И этот факт - основное возражение к версии о "двойном отравлении".