Вещество "Новичок", которым был отравлен российский оппозиционер Алексей Навальный, могли подмешать политику в чай в виде порошка. При этом следы яда, которые были найдены на бутылке с водой из номера Навального в отеле, могут свидетельствовать о попытке двойного отравления.

Об этом со ссылкой на неназванного сотрудника спецслужб Германии сообщает The New York Times.

"Новичок" представлял собой порошок, растворенный в жидкости, скорее всего в чае, который господин Навальный пил в аэропорту перед полетом", - считает представитель силовых ведомств ФРГ.

Фотографии Навального, пьющего чай из красного бумажного стаканчика в кафе в аэропорту Томска, появились в Интернете вскоре после того, как он был госпитализирован в омской больнице.

Немецкие ученые обнаружили концентрацию нервно-паралитического вещества в крови и моче Навального, а также на пластиковой бутылке с водой, которую, по словам помощников Навального, они взяли из номера отеля, в котором он остановился за день до отравления.

"Это может свидетельствовать о том, что Навальный контактировал с ядом до прибытия в аэропорт или, возможно, он был отравлен дважды", - говорится в материале.

Напомним, 20 августа по пути из Томска в Москву Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете. Лайнер экстренно посадили в Омске. Навального госпитализировали, он впал в кому. 22 августа политика доставили в берлинскую клинику Charite.

Несколько европейских лабораторий пришли к выводу, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". В России это отрицают и говорят о провокации. Уже в сентябре российский оппозиционер вышел из комы.

Ранее мы писали, что в связи с отравлением Навального Евросоюз вводит санкции против российских чиновников. Они могут коснуться первого заместителя главы администрации Кремля Сергея Кириенко, директора ФСБ Александра Бортникова, полпреда президента в Сибирском округе Сергея Меняйло, начальник управления внутренней политики Кремля Андрея Ярина и двух заместителей министра обороны. При этом по данным dpa, санкции также будут введены в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.

В свою очередь Москва обещает зеркально ответить на санкции ЕС.