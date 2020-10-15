В четверг, 15 октября, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновит список карантинных зон Украины. Киев, где вчера зафиксировали антирекорд по количеству смертей от коронавируса, останется в "оранжевой" зоне.

Об этом со ссылкой на главу Госпотребслужбы Киева Олега Рубана пишет "РБК-Украина".

По его словам, Киев может попасть в "красную" зону только в том случае, если ухудшится ситуация с заполненностью больничных коек.

"Киев сейчас в "оранжевой" и будет в "оранжевой" зоне. Все зависит от единственного критерия. Это койки в больницах", - сказал Рубан.

Также он заявил, что ситуация по детским садикам и школам сейчас в Киеве полностью контролируемая, в столице переболело меньше, чем пол процента посетителей всех учебных заведений.

Отметим, что на сегодня в "красной" коронавирусной зоне находятся Сумы и Канев Черкасской области. Однако на заседании 13 октября Кабмин в 2,5 раза понизил порог вхождения региона в "красную" зону. То есть после сегодняшнего заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС регионов, которые попадают в нее, станет больше.

Также мы писали о том, что Кабмин на этой неделе ужесточил карантин в Украине.