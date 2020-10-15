Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, каким будет один из пяти вопросов на всеукраинском опросе 25 октября.

Об этом он рассказал в комментарии "Стране" в четверг, 15 октября.

Как сообщил Михаил Подоляк, один из вопросов будет касаться сокращения депутатского корпуса до 300 депутатов из 450.

Напомним, двумя днями ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение 25 октября всеукраинского опроса населения вместе с местными выборами. Глава государства снимет пять отдельных роликов на каждый вопрос для украинцев.

Уже известны темы первых двух вопросов.

Первый из пяти вопросов звучит так: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?".

Вопрос номер два: "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?".