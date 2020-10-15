Власти Москвы вводят правила работы ночный клубов и баров из-за распространения коронавирусной инфекции.

Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин 15 октября на своей сайте.

Так, с понедельника, 19 октября, доступ сотрудников и посетителей ночных развлекательных заведений, которые работают с 00:00 до 06:00, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов.

"Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377", — говорится в сообщении.

По его словам, это необходимо для того, чтобы в случае выявления инфекции у кого-то из посетителей, можно было оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тест на Covid-19.

"Тем самым, мы сможем выявлять и прерывать новые цепочки распространения коронавируса", — подчеркивается в сообщении мэра.

По данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием, в Москве за минувшие сутки подтвердили 3 942 новых случая заражения COVID-19, госпитализировано 1196 пациентов.

Напомним, ранее сообщалось, что в театры Москвы будут впускать по паспортам из-за коронавируса.

Также мы писали, что в Москве вводят запрет на льготный проезд в общественном транспорте для стариков и детей.