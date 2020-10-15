В МИД РФ расценивают иск Гааги в ЕСПЧ против России как недружественные действия. Фото: Facebook/ Russian Foreign Ministry - МИД России

После того как Гаага объявила о новом иске по делу MH17 против России, Москва приняла решение выйти из консультационной группы с Австралией и Нидерландами по поводу крушения малайзийского Boeing на Донбассе в 2014 году. 

Об этом сказано в заявлении МИД РФ.

"Нидерланды с самого первого дня придерживались единственной версии произошедшего и продвигали ее как в рамках технического расследования, так и уголовного. Естественно, что оба расследования получились предвзятыми, поверхностными и политизированными. Было сделано все, лишь бы подкрепить скороспелые обвинения в адрес России", - заявили в российском МИД.

Также в ведомстве утверждают, что Россия выступала за проведение тщательного и независимого расследования и предлагала содействие. Но подачу Гаагой межгосударственной жалобы против России в ЕСПЧ Москва расценивает как недружественные действия.

"Подобные недружественные действия Нидерландов лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций и наше участие в них", - сказано в заявлении.

В МИД РФ также заявили, что продолжат взаимодействие с Нидерландами, но сделают это "уже в других форматах".

Напомним, ранее в МИД РФ заявляли, что Гаагский трибунал по "Боингу" МН17 пытается отвести подозрения от Украины.

Также мы писали, что летом прокуратура назвала четырех человек, ответственных за доставку "Бука" на Донбасс.

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