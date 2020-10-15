Создание на территории свободной части Донбасса специальных экономических условий позволит существенно повлиять на темпы реинтеграции. Поэтому об этом решили спросить на всеукраинском опросе.

Об этом заявили в пресс-службе Офиса президента в четверг, 15 октября.

Так, у Зеленского считают, что благодаря этому вопросу можно ускорить эффективную реинтеграцию, которая объединит регион и сделает его привлекательным для бизнеса, а также восстановит инфраструктуру.

"Исходим именно с той мотивации, что создание на Донбассе, на свободной части, специальных экономических условий существенно повлияет на темпы и концепции эффективной реинтеграции. Конечно, если это поддержат украинцы", - говорится в заявлении.

Кроме того, в ОП заявили, что осознают влияние пропаганды на людей, живущих неподалеку от линии разграничения. Также до деоккупации сохраняется риск эскалации.

"Соответственно, привлечение на Донбасс ведущих компаний, подкормка экономического развития за счет масштабных партнерских программ могут стать также инструментом демонтажа любого негативного воздействия оккупационной силы", - говорится в заявлении.

Напомним, 25 октября во время местных выборов на избирательных участках проведут опрос и предложат украинцам ответить на пять вопросов. Первый звучит так: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?".

Второй вопрос, как рассказал Зеленский, будет касаться создания экономической зоны на Донбассе.