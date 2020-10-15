Пандемия коронавируса на планете вынуждает ВОЗ и правительства различных стран планировать свою борьбу с грозным заболеванием и уже сейчас определять группы населения, которые пойдут на уколы в первую очередь.

Так, например, главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан предупредила, что вакцины (как только она появится - Ред.) сразу на всех не хватит.

Здоровым молодым людям придется подождать прививки до 2022 года, поскольку в первую очередь вакцину получат врачи, и те, кто непосредственно контактирует с заболевшими, т.е. относятся к зоне риска.

Об этом сообщает английская The Guardian.

По словам Сумии Сваминатан, несмотря на многочисленные испытания вакцины от коронавируса, говорить о появлении эффективного препарата пока нельзя.

"ВОЗ выдаст свои рекомендации по поводу вакцинации, но я думаю, что здоровым молодым людям, возможно, придется подождать до 2022 года, чтобы получить вакцину", - сказала она.

Сваминатан надеется, что до конца 2021 года появится по крайней мере одна эффективная вакцина. По ее словам, нужно вакцинировать минимум 70% населения, чтобы прервать цепь распространение вируса.

Ранее "Страна" сообщала, что известный вирусолог заявил, что Covid-19 останется с человечеством навсегда.