В Киеве адвокат и бывший прокурор требовали 80 тысяч долларов взятки за "положительное" проведение комплексной экспертизы при расследовании уголовного производства о незаконном обращении с оружием и закрытие дела. Деньги они обещали поделить со следователями полиции, экспертами, сотрудниками СБУ и Офиса генпрокурора.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Так, уточняется, что взятку вымогали адвокат Совета адвокатов Киева и бывший прокурор местной прокуратуры. Они обещали повлиять на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

"В ходе досудебного расследования установлено, что указанные лица, действуя по предварительному сговору, зная об открытом в следственном отделе одного из районных управлений ГУ Национальной полиции Украины в Киеве уголовном производстве по факту незаконного обращения с оружием, будучи адвокатом и бывшим прокурором, требовали у заявителя денежные средства в сумме 80 000 долларов США для себя, следователей Национальной полиции Украины, работников экспертного учреждения, Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора, за влияние на принятие ими решения по якобы "положительному" проведению комплексной экспертизы при расследовании уголовного производства и дальнейшего его закрытия", - сказано в сообщении.

Во вторник, 13 октября, при получении первой части взятки - 20 000 долларов - одного из фигурантов уголовного производства, адвоката Совета адвокатов города Киева, задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Следователи ГБР провели неотложный обыск в одном из районных следственных управлений ГУ Национальной полиции Украины в Киеве, а также другие первоочередные следственные и процессуальные действия.

Адвокату и бывшему прокурору местной прокуратуры Киева сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении фигурантов уголовного производства мер пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, глава Винницкой ОГА сообщил об отказе от 4,2 млн грн взятки, которую ему предлагал глава местного Автодора.

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