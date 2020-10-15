Женщина-трансгендер Анастасия Ева Домани баллотируется в Киевский городской совет в 8 округе Печерского района столицы от партии "Демократична сокира".

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Мой округ #8, Печерский район Киева. Место в общем списке - 47", - поделила Домани.

Также она добавила, что сможет пройти в горсовет, если политическая сила наберет 5% и более.

Анастасия Ева Домани выступает в поддержку трансгендерных людей и ЛГБТ-сообщества. Несколько лет назад начала процедуру изменения пола. Она изменила не только внешность, но и получила паспорт на женское имя. Сейчас Домани проживает с женой и дочерью.

Ранее мы писали, что "Слуги народа" взяли в свои списки на выборы в Киевсовет чемпиона мира по дзюдо.

Также рассказывали, что в Киеве кандидат в Киевсовет от "Слуги народа" выпустила плакат с цитатой Цицерона.