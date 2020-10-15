Херсонский апелляционный суд принял сторону пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель в деле о написанной ей статье, в которой она обвинила в коррупции КНУ имени Шевченко.

Об этом сообщает "Радио Свобода" в четверг, 15 октября.

Так, суд, заседание которого проходило в режиме видеоконференции, удовлетворил апелляционную жалобу Мендель и постановил отменить решение Херсонского городского суда от 1 апреля 2019 года, и принять новое решение, а в удовлетворении доктора филологических наук и преподавателя Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Юрия Ковалева о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации и взыскании морального вреда отказать.

Постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу с момента принятия и может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления полного судебного решения путем подачи кассационной жалобы.

Напомним, судебная тяжба по этому делу длилась четыре года. В январе 2016 года в американском издании "Politico" была опубликована статья на английском языке бывшей студентки Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Юлии Мендель "Как продаются дипломы в украинских университетах". В ней она обвинила своего бывшего научного руководителя, доктора филологических наук Юрия Ковалева в том, что в 2012 году во время защиты докторской диссертации он не принимал работу, пока она не положила между страниц 200 долларов. Правда, фамилию своего научного руководителя Мендель в статье прямо не назвала.

"Я наблюдала, как мой уважаемый профессор современной украинской литературы листал страницы. Мое лицо покраснело от стыда, но я никогда не забуду, что он сказал, когда нашел то, что искал: "Теперь все ясно. Ты проделала хорошую работу", - говорится в статье.

По результатам защиты Мендель присуждена научная степень кандидата филологических наук по специальности 10.01.01-украинская литература.

Университет в лице доктора филологических наук Юрия Ковалева подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации и взыскании морального вреда. Гражданское дело рассматривал Херсонский городской суд, который в апреле прошлого года частично удовлетворил иск.

"Суд приходит к выводу о том, что изложенная в статье информация является недостоверной, то есть такой, которая не соответствует действительности, поскольку ответчики, на которых возлагается обязанность в соответствии с положениями статьи 277 ГК Украины доказать, что распространенная информация является достоверной, не доказали достоверность изложенной информации надлежащими и допустимыми доказательствами, не предоставили приговора суда в отношении истца", – говорится в решении суда.

Кроме того, в нем указано, что информация относительно истца и совершение им противоправного деяния представляет собой утверждение, а не "выражение взглядов" или "оценочные понятия".

Суд решил признать недостоверной информацию, изложенную в первом и втором абзаце статьи, где речь идет о защите диссертации Мендель, а также обязать Мендель и юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству Бельгии POLITICO SPRL, опровергнуть недостоверную информацию в срок не позднее 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу, путем размещения текста опровержения на английском языке на сайте www.роlіtісо.eu. Также суд решил взыскать с них в пользу истца 1 тысячу гривен. морального вреда и 1929 гривен расходов судебного сбора.

Однако Мендель не устроило это решение и она подала апелляцию, которая с июля 2019 года рассматривалась в Херсонском апелляционном суде.

Напомним, Мендель заработала в 2019 году миллион, треть из которого - работая на Зеленского.

Как сообщалось, Мендель призналась, что встречается с политиком, но не из Офиса президента.