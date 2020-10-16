Онлайн-трансляцию поединка украинского боксера Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) с американским боксером Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе можно увидеть на платформе Megogo 18 октября в 4 утра.

На кону стоит сразу четыре боксерских пояса - WBC, WBO, WBA, которыми обладает лидер дивизиона Ломаченко, а также пояс IBF американца Лопеса.

В случае, если у зрителя еще нет подписки на Megogo - первые 14 дней предоплаты "ТВ и кино: Максимальная" можно оформить за 1 грн, дальше - за 197 гривен. Общенациональный вещатель показывать бой Ломаченко-Лопес не будет, однако текстовая трансляция будет доступна на сайте "Страны".

Накануне боксеры провели совместную пресс-конференцию и посетили место проведения боя - арену The Bubble (MGM Grand или "Пузырь" в переводе с англ.), которая находится в Лас-Вегасе.

"Я счастливчик. Тяжелая работа вознаграждается. Я 18 лет в боксе. И это всего лишь начало. Вы еще ничего не видели толком. Мы отцом всегда твердим, что "грядёт переворот" И это не просто слова. Я веду за собой новое поколение и моя победа будет означать, что в боксе настала новая эра. Поэтому, готовьте попкорн и наслаждайтесь шоу!", - сказал Лопес на пресс-конференции.

По словам Ломаченко, обладать четырьмя титулами - его давнишняя мечта, к которой он приблизился и которую надеется воплотить в жизнь: "4 титула на кону означают, что ты лучший. Ты абсолютный чемпион мира. Без сомнений, это будет исторический бой. Раньше у меня никогда не было, чтобы год прошел без боев. В субботу узнаем, как карантин сказался на мне. Я вижу, что в ринге у нас будет шахматная партия. Я сосредоточен на поединке и больше ни о чем не думаю. В ринге будет только противник, я, рефери, судьи и представители телевидения. Ну, и четыре титула на кону поединка", - заявил украинский боксер.

Напомним, все подробности о предстоящем бое и о чемпионах Ломаченко и Лопесе можно прочитать в отдельном материале. Также мы писали, что букмекеры ставят на победу Ломы с коэффициентом 1.24.

Как сообщала "Страна", Василий Ломаченко анонсировал в субботу лучший бой в своей карьере. А вот соперник украинского боксера прежде неоднократно жаловался, что на карантине стал набирать лишний вес.