В Министерстве иностранных дел Украины отвергли обвинения Минска в недружественных действиях, которое последовало после подписания президентом Владимиром Зеленским указа о привлечении белорусских айтишников.

Об этом сказано в комментарии спикера МИД Украины Екатерины Зеленко, который цитирует 15 октября "Интерфакс-Украина".

"Украина отвергает обвинения Минска в недружественных действиях. Наше государство традиционно открыто и дружественно для граждан Беларуси. Еще до начала кризиса в Беларуси движение между нашими странами было максимально свободным, а межчеловеческие и бизнес -контакты все крепли", - сказано в заявлении.

По словам Зеленко, Украина предана европейским ценностям, среди которых защита прав и свобод человека имеет фундаментальное значение. Поэтому страна приветствует людей, которые разделяют эти ценности и хотят реализовать себя в Украине.

Напомним, в начале октября президент Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь". Указ предполагает, что Кабмин продлит до 180 дней в году срок временного пребывания на территории Украины белорусских граждан. Это должно коснуться предпринимателей и айтишников, иммиграция которых отвечает интересам Украины и членов их семей.

После этого в белорусском МИД украинскому послу вручили ноту и назвали подписание указа недружественным и дискриминационным шагом украинской стороны.