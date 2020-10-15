Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что уходит в отставку.

Об этом сообщила его пресс-служба в четверг, 15 октября.

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", - говорится в сообщении.

Кроме того, Жээнбекова призвал нового премьер-министра республики Садыра Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы и вернуть мирную жизнь.

"Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе", — подчеркнул он.

Напомним, переговоры об отставке президента Кыргызстана начались 14 октября после того, как Жапарова назначили премьером. Новый глава правительства пообещал, что будет добиваться отставки главы страны, что "является требованием народа".

Затем пресс-служба президента сообщила, что он готов уйти с поста, после новых выборов в парламент, которые еще не назначены, так как сейчас "это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству".

Первые призывы к отставке Жээнбекова прозвучали еще на митингах в начале прошлой недели, когда недовольные итогами парламентских выборов политические парии выступили против результатов голосования. Лидеры партий "Чон Казат" (Великий поход), "Республика" и "Ыйман нуру" (Луч веры), участвовавших в протестах, вошли в новое правительство.