В Украине самой известной организацией, которая занимается саморегулированием СМИ, является Национальный союз журналистов. О нем знает почти половина представителей медиасообщества. При этом большинство опрошенных выступает за саморегуляцию медиа.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в рамках проекта "Усиление саморегулирования украинских медиа, сообщает пресс-служба НСЖУ.

Платформа реализуется Координатором проектов ОБСЕ в Украине при финансовой поддержке правительств Германии, Норвегии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, США. В ходе опроса, который проводился в апреле 2020 года, был опрошен 101 представитель медиасообщества Украины.

В итоге оказалось, что 49% респондентов спонтанно назвали НСЖУ как известную им организацию, занимающуюся в Украине саморегулированием СМИ, а 68% - выбрали из списка организаций. Каждый 5-й не смог назвать саморегуляторные организации без подсказки.

Также при опросе участники отметили, что знают и другие организации, которые занимаются журналистским саморегулированием - Институт массовой информации - 8%, Комиссию по журналистской этике - 8%, Независимый медийный совет - 8%, Детектор-медиа - 6%, Интерньюз-Украина - 5%, Независимый медиа-профсоюз - 4%, Независимую ассоциацию телерадиовещателей - 3% (все показатели - спонтанное знание).

Саморегулирование, как единственный способ регулирования СМИ, считают правильным почти половина опрошенных. Вопросам саморегулирования интересуются 97% респондентов. Вместе с тем, только 14% опрошенных указали, что получали решения/ рекомендации саморегуляторных организаций.

Среди главных препятствий саморегулированию СМИ в Украине авторы исследования называют олигархизированную медиасферу, падение уровня образования журналистов и отсутствие мощных медиапрофсоюзов.

Абсолютное большинство опрошенных представителей СМИ считают наиболее приемлемым способом регулирования медиа - одновременное регулирование государством и саморегулирование.

Напомним, НСЖУ призвал Раду утвердить новый состав Нацсовета по ТВ.

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