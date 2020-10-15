За три недели до президентских выборов в США снова всплыл украинский фактор.

Как и предсказывала "Страна", всплыли новые разоблачения деятельности конкурента Трампа, бывшего вице-президента Джо Байдена, связанные с Украиной.

Очередную порцию компромата опубликовала New York Post - о том, как его сын Хантер с папой топ-менеджера компании "Бурисма", в которой он получал солидную зарплату - более $50 тысяч долларов в месяц.

Соцсети блокируют компромат на Байдена

Теперь у Трампа появилось больше улик в деле "коррупции Байдена в Украине", которое украинские власти так и не взялись расследовать.

Но вслед за сенсационной публикацией разразился скандал - близкие к демократам соцсети Facebook и Twitter начали блокировать распространение статьи (предлог - якобы информация газеты была добыта хакерским путем). А ведущие СМИ, такие как CNN, New York Times, Washington Post, тоже близкие к оппонентам Трампа, вообще проигнорировали информацию.

Основой материала стала переписка Хантера Байдена с советником директора украинской газовой компании "Бурисма" Вадимом Пожарским, который поблагодарил сына нынешнего кандидата в президенты от демократов за "возможность встретиться с отцом".

По информации издания, материалы переписки были найдены в ноутбуке, который был оставлен в ремонтной мастерской в апреле 2019 года в штате Делавэр, где проживает семья Байдена. Владелец устройства неизвестен, однако в компьютере много компрометирующих файлов на Хантера Байдена.

Когда пользователи хотели поделиться ссылкой на статью, фотографиями из неё или просто кликали по уже выложенной ссылке, Twitter показывал сообщение: "Запрос не может быть выполнен, так как ссылка была определена Twitter или нашими партнёрами как потенциально вредоносная".

В соцсети объяснили, что ограничивают распространение статьи из-за вопросов о "происхождении материалов», которые, предположительно, были украдены с ноутбука Хантера. C 2018 года соцсеть запрещает распространение контента, "полученного путём взлома".

В Twitter также отметили, что решение принято из-за "отсутствия авторитетных источников происхождения информации".

В Facebook также ограничили доступ к статье. Как заявил представитель компании Энди Стоун, материал NYP "требует проверки" фактов.

"А пока мы сократим распространение этой статьи на платформе", - заявил Стоун.

Президент Трамп прокомментировал цензуру соцсетей в самом Твиттере.

"Это ужасно, что Facebook и Twitter дали задний ход истории с письмами Сонного Джо и его сына. Это только начало для них. Нет ничего хуже политиков-коррупционеров", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Также многие наблюдатели вспоминают, что соцсети никогда не блокировали сливы компромата на Трампа, хотя в их достоверности были огромные сомнения.

От менеджера Бурисмы зависела зарплата сына Байдена

У Байдена, естественно, все обвинения в коррупции отметают.

Представитель избирательной кампании Джо Байдена Эндрю Бейтс сообщил, что согласно расследованиям, Байден в должности вице-президента "проводил только официальную политику США в отношении Украины".

Недавно в Сенате уже опубликовали разгромный отчет о работе в Украине сына Байдена, с его миллионной зарплатой, заказами проституток-славянок и финансовыми связями с женой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной.

То есть речь шла о масштабной коррупции при участии, как предполагается, Байдена-старшего. Сам он упорно продолжает уверять, что вообще "почти ничего не знал о делах сына".

Сенатский комитет также выяснил, что Байден, будучи вице-президентом, встречался с советником (читай — лоббистом) совета директоров "Бурисмы" Пожарским. Эта встреча была организована по настоянию Хантера Байдена, и от нее зависел размер зарплаты Байдена-младшего.

И вот эту историю опубликовало издание New York Post.

Электронное письмо от 17 апреля 2015 года (спустя примерно год после того, как Хантер Байден стал членом совета директоров компании), в котором Пожарский благодарит Хантера Байдена за то, что тот свёл его с Джо Байденом в Вашингтоне, уже называют главным октябрьским сюрпризом от Трампа его оппоненту.

"Дорогой Хантер! Спасибо за то, что пригласили меня в Вашингтон и дали возможность встретиться со своим отцом и провести некоторое время вместе. Это действительно честь и удовольствие для меня", - говорится в послании.

В другом письме, отправленном в мае 2014 года, Пожарский обращается к Хантеру с просьбой подумать о том, как он может использовать свое влияние на благо компании.

Кстати, как видно из сенатского отчета, Пожарский 22 июня 2016 встречался с двумя сотрудниками консультирующей Хантера фирмы Blue Star. В показаниях сотрудницы Blue Star Карен Трамонтано Пожарский упомянут 30 раз.

Кроме того, по данным Associated Press, с Пожарским также встречался бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в то время, когда адвокат Трампа Рудольф Джулиани просил руководство Украины возобновить расследование по Хантеру Байдену.

Топ-менеджер Бурисмы Пожарский (справа) встречался и с Куртом Волкером

К слову, в том же ноутбуке из Делавэра нашли 12-минутное видео, на котором сын Байдена запечатлен во время полового акта с неизвестной женщиной и употребления наркотиков, а также множество других изображений сексуального характера.

В целом, по словам экспертов, учитывая новые детали, украинский компромат может сыграть свою роль в выборах.

"Дело Бурисмы может принести проблемы Джо Байдену, но нельзя сказать, что это ключевой фактор предвыборной кампании. У бывшего вице-президента тоже припасены обвинения против Трампа, например, о неуплате налогов. Однако последним аргументом для сомневающихся украинский дела Байденов все же могут стать (на его сторонников вряд ли эта переписка повлияет). На прошлых выборах скандал с коррупцией в клинтоновском фонде убедил многих не голосовать за Хиллари Клинтон. Впрочем, некоторые все же считают, что дело Бурисмы не дотягивает до скандала с Клинтонами. Хотя учитывая непредсказуемость нынешних выборов и то, что каждая доля процента на весь золота, дело Бурисмы может сыграть не в пользу Байдена", - сказал "Стране" специалист по Восточной Европы аналитического центра из Вашингтона Джерри Бишоп.

Впрочем, по его словам, решающим фактором в голосовании могли бы стать дебаты, но вторую часть, которая должна была состояться 15 октября, отменили из-за перенесённого Трампом коронавируса. Скорее всего, не состоится и назначенная на 22 октября финальная битва. Сами выборы пройдут 3 ноября.

Байден хочет "бороться с коррупцией в Украине"

Тем временем Байден обнародовал своё видение отношений США с Украиной, если станет президентом.

"Байден будет добиваться завершения конфликта в Украине и будет работать с европейскими союзниками, чтобы поддержать Украину, которая стремится к суверенному, демократическому и процветающему будущему, которого она заслуживает", - сказано в заявлении.

По словам Байдена, он намерен оказывать военную помощь Украине, в том числе поставить и летальное оружие. Кроме того, в случае победы на выборах, Байден планирует призвать украинское правительство, бизнес и гражданское общество к решительной борьбе с коррупцией.

"Джо Байден понимает то, чего не понимает Дональд Трамп: Украина борется за защиту своей независимости и суверенитета. Успех Украины будет способствовать лучшей безопасности и стабильности Европы в интересах Америки", - заявляет кандидат в президенты.

"Все очень ожидаемо:

1. Помощь в борьбе с Россией, включая поставку летального оружия (которое, к слову, американцы во времена правления Обамы-Байдена в Украину поставлять так и не решились, хотя именно тогда шла активная фаза боев).

2. В случае победы на выборах, Байден планирует "призвать украинское правительство, бизнес и гражданское общество к решительной борьбе с коррупцией". Ну то есть "за НАБУ, за Сытника", - комментирует Telegram-канал "Страны".

К слову, Байден и раньше немало говорил о борьбе с коррупцией в Украине.

"Я также хотел бы убедиться, что вся помощь США Украине строго обусловлена антикоррупционными реформами, включая назначение действительно независимых антикоррупционных прокуроров и судей", – заявлял Байден.

В тоже время, на фоне разгорающегося коррупционного скандала вокруг работы сына Байдена в Бурисме заявления о том, что он намерен "призвать украинское правительство, бизнес и гражданское общество к решительной борьбе с коррупцией" смотрятся анекдотично.

Особенно с учетом появления "пленок Деркача". На записях слышно, как тогдашний вице-президент раздавал указания Порошенко, президенту Украины, например, уволить неугодного генпрокурора Шокина.

Также США активно участвуют в согласовании кандидатур на пост премьер-министра страны, "вписываются" за лояльных к ним членов Кабмина и напрямую руководят процессами, связанными с банковской системой страны.

Из "пленок Порошенко – Байдена" становится очевидным существование института "смотрящих" от США в ключевых ведомствах страны – например, в Генеральной прокуратуре.

Став президентом, Байден, считают эксперты, продолжит подобную политику по отношению к Украине, а плотное внешнее управление со стороны американцев может усилиться.

И если для Трампа внешняя политика не является приоритетом, то при Байдене все может измениться, и США вновь попытаются "нести демократию" по всему миру.

"В случае избрания президентом Джо Байден унаследует Соединенные Штаты, которые отказались от своей ведущей роли в мире и утратили право на моральный авторитет. Он также возьмет бразды правления страной, по-прежнему охваченной пандемией, все еще не оправившейся от экономических последствий нового коронавируса, и все еще глубоко поляризованной. Эти обломки прошлого будут тяжелее даже того, что унаследовал от финансового кризиса и двух разрушительных войн президент Барак Обама. Байден и его команда должны будут найти какой-то способ изменить внешнюю политику США и возродить у США понимание своего предназначения в мире", – прочит Foreign Affairs.