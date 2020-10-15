Зеленский планирует выступить в Раде 20 октября
Президент Украины Владимир Зеленский может выступить в Верховной Раде на следующем ее заседании, запланированном на вторник, 20 октября.
Об этом в Telegram-канале сообщил заместитель главы налогового комитета парламента Ярослав Железняк.
"А вот вместо голосования за бюджет, 20 октября нас ждет обращение президента к Верховной Раде", - написал Железняк.
При этом уточняется, что выступление еще могут отменить из-за негатива вокруг опроса, проведение которого Зеленский анонсировал в день местных выборов.
Напомним, Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса вместе с местными выборами.
По словам президента, украинцам зададут "5 важных вопросов". Первый касается коррупции, второй - свободной экономической зоны для Донбасса.