Президент Украины Владимир Зеленский может выступить в Верховной Раде на следующем ее заседании, запланированном на вторник, 20 октября.

Об этом в Telegram-канале сообщил заместитель главы налогового комитета парламента Ярослав Железняк.

"А вот вместо голосования за бюджет, 20 октября нас ждет обращение президента к Верховной Раде", - написал Железняк.

При этом уточняется, что выступление еще могут отменить из-за негатива вокруг опроса, проведение которого Зеленский анонсировал в день местных выборов.

Напомним, Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса вместе с местными выборами.

По словам президента, украинцам зададут "5 важных вопросов". Первый касается коррупции, второй - свободной экономической зоны для Донбасса.