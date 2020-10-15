Владимир Зеленский может на следующей неделе выступить в Раде. Фото: "Страна"

Президент Украины Владимир Зеленский может выступить в Верховной Раде на следующем ее заседании, запланированном на вторник, 20 октября. 

Об этом в Telegram-канале сообщил заместитель главы налогового комитета парламента Ярослав Железняк.

"А вот вместо голосования за бюджет, 20 октября нас ждет обращение президента к Верховной Раде", - написал Железняк. 

 

При этом уточняется, что выступление еще могут отменить из-за негатива вокруг опроса, проведение которого Зеленский анонсировал в день местных выборов.

Зеленский может выступить в Раде 20 октября. Скриншот телеграм-канала Железняка

Напомним, Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса вместе с местными выборами.

По словам президента, украинцам зададут "5 важных вопросов". Первый касается коррупции, второй - свободной экономической зоны для Донбасса.

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