В штабе кандидата в президенты США от Демократической партии, экс-вице-президента Джо Байдена опровергают информацию о том, что он встречался Вадимом Пожарским, который ранее занимал должность советника совета директоров и директора по международному развитию Burisma Group.

Об этом со ссылкой на заявление представителя штаба Байдена Эндрю Бейтса сообщает газета Politicо.



"Мы проверили официальное расписание Джо Байдена за тот период, и встречи, о которой утверждает New York Post, никогда не было", - говорится в заявлении.

Напомним, вчера, 14 октября, газета New York Post опубликовала электронную переписку сына Байдена с украинским бизнесменом Пожарским.

В одном из писем украинский бизнесмен благодарит Хантера за встречу с Байденом-старшим.

В другом письме, отправленном в мае 2014 года, Пожарский обращается к Хантеру, который получал в Украине $50 тысяч в месяц, с просьбой подумать о том, как он может использовать свое влияние на благо компании.

Оба эти письма входили в массив данных, извлеченных с жесткого диска MacBook Pro. Там еще было обнаружено 12-минутное видео, на котором Хантер Байден запечатлен во время полового акта с неизвестной женщиной и употребления наркотиков. Кроме того, на компьютере было много других материалов сексуального характера.

Как сообщал New York Post, рассекреченная переписка опровергает многочисленные заявления Джо Байдена о том, что он, будучи вице-президентом, никогда не обсуждал с сыном дела Burisma.

Отметим, Хантер Байден был членом правления Burisma с 2014 по 2019 год, а его отец в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности этой украинской газовой компании. Шокин был уволен, а расследование дела Burisma приостановлено. В феврале 2020 года Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по заявлению Шокина о якобы имевшем место вмешательстве в его работу со стороны Джо Байдена.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп подозревает, что Хантер использовал влияние отца на его работу в компании. Кроме того, они подозревают Джо Байдена в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Экс-вице-президент США все это отрицает.