Президент Владимир Зеленский сегодня сформулировал вторую тему для всеукраинского опроса на день местных выборов. Она звучит так: "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?".

Надо сказать, это не самый животрепещущий вопрос для украинцев по Донбассу. Людей скорее можно было спросить - нужно ли заканчивать войну на базе Минских соглашений или отказаться от них? Или: нужно ли давать Донбассу особый статус согласно Минску-2?

Поскольку без окончания войны и шире - политического урегулирования вопроса ОРДЛО - понятно, что никакая "свободная экономическая зона" в этом регионе работать не сможет. Ведь ситуация может в любой момент скатиться в боевые действия.

Однако, как видим, глава государства решил вынести на всеобщее обсуждение достаточно второстепенный вопрос. Разбирались, зачем.

Опрос от Зеленского. Что это?

Для начала напомним, что это вообще за формат - всеукраинский опрос.

Идею Владимир Зеленский выдвинул еще на прошлой неделе. Он заявил, что хочет в день местных выборов задать украинцам пять вопросов о будущем страны.

В законодательстве для этого заложен механизм - референдум. Однако Зе предлагает проводить нечто вроде соцопроса - отвечать люди будут не на избирательных участках, заполняя бюллетени, а на выходе, где их будут поджидать волонтеры.

То есть что-то вроде экзит-пола. Более того, проводить опрос будут не за бюджетные деньги, пока это просто частное исследование. Которое тем не менее официально рекламирует украинский президент.

Очевидно, что такой опрос будет иметь нулевой юридический вес. И может властью вообще во внимание не приниматься. Но почему тогда не проведут обычный консультивный референдум? Его механизм в законодательстве описан, и он точно так же необязателен к исполнению.

Видимо, дело в том, что результаты такого референдума сложнее откорректировать - это все таки официальный процесс под управлением ЦИК. Тогда как в частном соцопросе можно "нарисовать" в общем-то любые результаты.

То есть уже с этой точки зрения видна явная имитация "прямой демократии", которую обещал Зеленский, когда шел в президенты.

Теперь касаемо вопросов. Первый из них президент озвучил вчера. Он спросил, нужно ли давать пожизненное за тяжкие коррупционные преступления. В Сети такая формулировка вызвала немало вопросов. Главный из которых - зачем власть говорит о пожизненном для топ-коррупционеров, если даже на обычный срок их не сажает?

В общем, было понятно, что первый вопрос от Зе - чистая имитация борьбы с коррупцией. С высокой вероятностью украинцы ответят на него "да". При этом, даже если такая норма появится в законодательстве, нет гарантий, что взяточников и схемщиков начнут сажать. Ведь сейчас этого не происходит.

"Страна" уже анализировала, что в целом опрос Зеленского - это попытка повысить явку на местные выборы за счет более молодого электората, который, как считают на Банковой, проголосует за "Слугу народа". С реальными же изменениями в Украине это мероприятие имеет мало общего.

Укладывается в эту схему и второй вопрос от президента.

Зачем Донбассу зона

Идея свободной экономической зоны для Донбасса в Зе-команде витает давно. О ней летом заговорил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

"Когда я был президентом, мы создали СЭЗ, куда вошли Донецкая, Луганская и, кажется, Днепропетровская области. Затем об этом забыли. Думаю, сейчас это тоже нужно сделать: создать свободную экономическую зону в Донецкой области - не только на неконтролируемых территориях, а во всей области. И во всей Луганской области. Возможно, в Днепропетровской, может, еще где-то... Когда люди займутся конкретными делами, туда пойдут инвестиции. И не надо будет говорить о каком-то особом статусе Донбасса", - говорил экс-президент.

Из последней фразы Кравчука видно, что СЭЗ он хочет распространить и на неподконтроьные территории. То есть каким-то образом разморозить торговлю с ними. А еще рассматривает такой спецрежим как некий заменитель особого статуса Донбасса (к чему мы еще вернемся).

Немного истории вопроса. Свободная экономическая зона предусматривает льготный режим налогообложения, отсутствие ряда государственных сборов и упрощенные таможенные правила. Цель - привлечь больше инвестиций. Инструмент понятный и применяемый во всем мире.

На Донбассе СЭЗ действовала многие годы при разных президентах. Регион развивался. При этом оппоненты зоны говорили, что с ее помощью местные олигархи уходят от налогов. При Ющенко особый режим для Донбасса свернули.

Сейчас в Украине действует свободная экономическая зона "Крым", которая регулирует торговлю с жителями аннексированного полуострова. Правда, крымские татары говорят, что по ней идут нелегальные поставки воды и электричества в Крым, да и многие другие "серые" схемы реализуются. Но тем не менее - опыт СЭЗ на неподконтрольной территории у Киева есть.

Однако в Офисе президента сегодня заявили, что СЭЗ будет работать лишь на украинской части Донбасса.

"Исходим из той мотивации, что создание на Донбассе, на свободной части, специальных экономических условий существенно повлияет на темпы и концепции эффективной реинтеграции", - говорится на сайте ведомства.

"Эти (подконтрольные - Ред.) районы еще переживают значительное негативное влияние от войны, развернувшейся рядом. Регион становится все более депрессивным, что заставляет людей покидать его и свои дома. Поэтому и нужно создавать новую мотивацию для населения, новые рабочие места, новые перспективные бизнесы и внедрять специальные инструменты для привлечения на Донбасс инвесторов и заинтересованности людей и бизнеса оставаться работать именно на этой территории.

Ускоренное экономическое развитие с нашей стороны линии разграничения в Донбассе может быть и наглядным аргументом для абсолютно всех жителей временно оккупированной территории выбирать именно Украину", - говорится в заявлении ОП.

То есть, ни о какой торговле с "ЛДНР" и возобновлении экономических связей у Зеленского не говорят. Хотя это бы куда быстрее способствовало реинтеграции территорий.

Впрочем, даже в этом урезанном формате СЭЗ может быть выгодна тем, чьи компании работают на Донбассе. Самым очевидным выгодополучателем здесь может стать Ринат Ахметов, у которого, по данным СМИ, налажен прямой контакт с Банковой. Что, впрочем, не отменяет полезности такого подхода для экономики региона в целом - если не брать во внимание постоянную угрозу войны.

Что же до особого статуса Донбасса, который, как говорил Кравчук, после СЭЗ станет "не нужен", то очевидно, что никакой "автозамены" здесь быть не может.

Особый статус - это прежде всего политическая автономия: своя милиция, суды, прокуратура и культурно-языковая составляющая. Что и записано прямым текстом в принятом Радой законе "Об особенностях местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях". Более того - без особого статуса не остановится до конца и война.

Однако реально вводить такой статус или обсуждать его с населением у Зеленского не собираются. Предлагая вместо этого некий симулякр - опрос о СЭЗ на Донбассе.

Очевидно, что решение о свободных экономических зонах - сугубо специальное, и обычно вводится прямым решением властей. И вряд ли рядовые граждане смогут до выборов разобраться в том, как вообще работают такие зоны.

Учитывая, что никто не мешал "слугам" и раньше ввести СЭЗ на Донбассе, то в данном случае опрос снова сводится к предвыборному пиару - главным образом среди жителей юго-востока страны, где у партии власти давно падает рейтинг в пользу "Оппозиционной платформы".

Во-вторых, это выглядит как попытка получить одобрение народа на экономическую схему, выгодную кому-то на самом верху. Чтобы заранее сбить противодействие оппонентов и прикрыться "волей украинцев".

Реакция соцсетей

Телеграм-канал "Политика Страны" считает второй вопрос от Зе столь же манипулятивным, как и первый.

"Второй вопрос Зеленского – о создании свободной экономической зоны на Донбассе такая же предвыборная технология, как и первый – про пожизненное за коррупцию.

Только в данном случае целевая аудитория более узкая – избиратели Донбасса, где сейчас "Слуги народа" по всем опросам проигрывают партии "Оппозиционная платформа За жизнь". И, видимо, по задумке Зеленского, тема со свободной экономической зоной этот момент должна хоть чуть-чуть исправить.

Ну и в целом это такой "заменитель" темы мира на Донбассе. Если его установить не удалось, то давайте хоть СЭЗ сделаем.

Но по своей сути вопрос не менее манипулятивен, чем прежний.

Во-первых, почему "Слуги народа" за более чем год работы Рады не удосужились внести и проголосовать за законопроект о создании СЭЗ. Идея всплыла лишь под выборы, а потому указывает на конкретно пиаровский характер.

Во-вторых, любых инвесторов сейчас трудно заманить в Украину не потому, что у нас какие-то очень высокие налоги. Это проблема, но в ряду прочих – далеко не главная. В сравнении с отсутствием понятных правил игры, коррупцией, малым объемом внутреннего рынка, трудностью в доступе к емким внешним рынкам и т.д. А что касается Донбасса, то там есть еще один фактор – это зона боевых действий. И пока идет война туда точно никто не будет вкладывать большие деньги. Поэтому предлагать создать СЭЗ на Донбассе без прекращения войны – это пустой пиар накануне выборов.

При этом сама по себе идея создания СЭЗ на Донбассе, безусловно хорошая. Но реализовывать ее нужно лишь вместе с окончанием войны. Если будут выполнены Минские соглашения и регион вернется в Украину с особым статусом, то для ускорения восстановления экономики, конечно же нужно создавать СЭЗ. Это было бы очень правильно и логично. Но одно (свободная экономическая зона) без другого (прекращение войны) не работает. СЭЗ в прифронтовой зоне – это просто, повторимся, обыкновенный предвыборный трюк".

"Владимир Александрович, вы же собирались спросить у народа о том, о чем говорят и спорят на кухне, в такси. Ни разу ни на кухне, ни в такси не слышала, как спорили бы о таких серьезных вещах, как создание свободных экономических зон.

Неужели вы не понимаете, насколько глубоко нужно быть в теме, чтобы дать квалифицированный ответ?", - спрашивает заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова.

"СЭЗ - это хорошо, но невозможно в условиях войны", - считает автор блога "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.

"Ринат Леонидович, а почему вы сами не спросили?", - иронизирует политтехнолог Владимир Петров, намекая, что выгоды от СЭЗ получит прежде всего бизнес Ахметова на Донбассе.

Журналистка Елена Скидан напомнила, что прежде чем спросить Донбасс о свободной зоне, "слуги народа" лишили их права голоса на местных выборах.

"Второй вопрос еще смешнее первого: поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?

Можно даже уточнить: поддерживаешь ли ты свободное развитие экономики на территории, где проживают люди без права голоса и которыми управляют военно-гражданские администраторы?"

"Полтора года назад Зеленский обещал Донбассу государственную программу восстановления инфраструктуры и финансирование на подконтрольной территории уже сейчас, не дожидаясь окончания войны. Не сделал вообще ничего.

Год назад обещал Донбассу "город-сад", витрину, чтобы приезжающие из ОРДЛО видели, как Украина заботится о Донбассе. Не сделано ничего.

Сегодня Зеленский озвучил второй вопрос: поддерживаешь ли ты создание свободной экономической зоны на Донбассе?

Зачем спрашивать, если для Донбасса не делается вообще ничего. А кроме воинов для власти не существует миллионов местных на Донбассе, которые живут в разрухе и руинах", - пишет блогер Александр Скубченко.