В Украине, где за сутки число зараженных Covid-19 выросло на 5 062 человека, зафиксировано уже 281 239 случаев коронавируса. Больше всего новых пациентов вчера обнаружили в Харьковской области и Киеве.

Об этом свидетельствует статистика, которую 15 октября Минздрав обнародовал в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Так, из 281 239 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Украине 5 302 оказались летальными (+73 за сутки). Выздоровели 119 650 пациентов с Covid-19 (+951).

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 15 октября:

Винницкая область - 7 941 (+96),

Волынская область - 10 320 (+180),

Днепропетровская область - 9 834 (+220),

Донецкая область - 6 491 (+244),

Житомирская область - 9 130 (+269),

Закарпатская область - 11 305 (+136),

Запорожская область - 6 012 (+112),

Ивано-Франковская область - 15 955 (+190),

Кировоградская область - 1 440 (+44),

Киев - 28 957 (+445),

Киевская область - 11 978 (+227),

Львовская область - 23 806 (+332),

Луганская область - 2 125 (+110),

Николаевская область - 5 207 (+155),

Одесская область - 17 511 (+162),

Полтавская область - 5 226 (+133),

Ровенская область - 15 186 (+160),

Сумская область - 7 983 (+271),

Тернопольская область - 16 700 (+222),

Харьковская область - 26 913 (+651),

Херсонская область - 2 195 (+83),

Хмельницкая область - 9 684 (+193),

Черновицкая область - 17 004 (+176),

Черкасская область - 6 157 (+110),

Черниговская область - 6 179 (+141).

Напомним, на заседании во вторник, 13 октября, Кабмин ужесточил карантин по всей стране.

Также мы писали о том, что 14 октября Киев побил антирекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки.