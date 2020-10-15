Минздрав показал статистику распространения Covid-19 по регионам Украины на 15 октября
В Украине, где за сутки число зараженных Covid-19 выросло на 5 062 человека, зафиксировано уже 281 239 случаев коронавируса. Больше всего новых пациентов вчера обнаружили в Харьковской области и Киеве.
Об этом свидетельствует статистика, которую 15 октября Минздрав обнародовал в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Так, из 281 239 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Украине 5 302 оказались летальными (+73 за сутки). Выздоровели 119 650 пациентов с Covid-19 (+951).
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 15 октября:
Винницкая область - 7 941 (+96),
Волынская область - 10 320 (+180),
Днепропетровская область - 9 834 (+220),
Донецкая область - 6 491 (+244),
Житомирская область - 9 130 (+269),
Закарпатская область - 11 305 (+136),
Запорожская область - 6 012 (+112),
Ивано-Франковская область - 15 955 (+190),
Кировоградская область - 1 440 (+44),
Киев - 28 957 (+445),
Киевская область - 11 978 (+227),
Львовская область - 23 806 (+332),
Луганская область - 2 125 (+110),
Николаевская область - 5 207 (+155),
Одесская область - 17 511 (+162),
Полтавская область - 5 226 (+133),
Ровенская область - 15 186 (+160),
Сумская область - 7 983 (+271),
Тернопольская область - 16 700 (+222),
Харьковская область - 26 913 (+651),
Херсонская область - 2 195 (+83),
Хмельницкая область - 9 684 (+193),
Черновицкая область - 17 004 (+176),
Черкасская область - 6 157 (+110),
Черниговская область - 6 179 (+141).
Напомним, на заседании во вторник, 13 октября, Кабмин ужесточил карантин по всей стране.
Также мы писали о том, что 14 октября Киев побил антирекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки.