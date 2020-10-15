В Германии сотрудники Lufthansa Technik отказались обслужить один из самолетов для официальных перелетов президента Беларуси Александра Лукашенко. В связи с этим они выдвинули ряд своих требований.

Об этом сообщает "Наша нива".

Так, 13 октября, когда Boeing-737 с регистрационным номером EW-001PA приземлился в аэропорту Фульсбюттель для планового техобслуживания, профсоюз компании выступил со следующей инициативой: он потребовал отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

"Мы требуем отставки Лукашенко и настоящих демократических выборов! Мы требуем освобождения всех политических заключенных и немедленного восстановления на работе тех коллег, которые потеряли работу! Мы требуем, чтобы все сотрудники могли свободно объединяться в независимые профсоюзы!", - говорится в заявлении.

В профсоюзе добавили, что "это самолет Лукашенко, который приказал стрелять по демонстрантам в Беларуси... Мы не забываем о нашей давней традиции международной солидарности и стоим плечом к плечу с белорусскими рабочими".

Как сообщается, в 1989 году сотрудники компании отказались обслуживать лайнер румынского президента Николае Чаушеску.

Ранее мы писали, что Европа согласовала введение санкций против Лукашенко.

Также сообщали, что Германия, Латвия и Литва не признали легитимность президента Беларуси.